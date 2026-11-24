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[스포츠조선 김수현기자] 그룹 AOA 출신 권민아가 시술 중 겪은 화상 의료사고와 법적 분쟁에 이어 어머니의 입원, 반려견의 교통사고까지 겹치며 다사다난했던 한 해의 심경을 털어놓았다.

24일 권민아는 자신의 SNS에 "이번 연도는 너무 힘들었다"라며 올 한 해 겪은 악재들을 고백했다.

이어 그는 "화상으로 시작해 어머니 입원에 뚜니가 몇 주 전에 교통사고를 당했어서 입원 면회만 보다가 그래도 퇴원하니까 마음이 조금은 놓인다. 통원치료는 오랜 시간 해야겠지만"이라고 전했다.

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권민아는 반려견 뚜니의 사고 당시를 떠올리며 "뚜니가 교통사고 당한 날 세상에서 가장 슬펐던 것 같다. 그렇게 오열해 본 적이 처음이라 침착하게 대처를 한다고는 했는데 그냥 전부 내 탓 같아서 너무 속상하고 아직도 속상하다"고 토로했다.

사고의 심각성도 함께 밝혔다. 권민아는 "발가락이 절단되고 피부가 엄청 많이 뜯어지는 바람에 피를 많이 흘려서 진짜 억장이 무너지더라. 근데 울지 않는 뚜니를 보면서 그나마 정신줄을 잡았던 것 같다"며 "다행히 생명에 지장은 없고 수술도 잘 끝냈고 괴사조직도 조금씩 잘 잘라내고 있는데 사고 현장을 잊기가 너무 힘드네"라고 가슴 아픈 심경을 전했다.

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그러면서 "입원시키고 병원에 맡긴 후에도 엉엉 울었다. 혹시나 버림받았다고 생각할까 봐 면회만 가면 '또 올 거야, 계속 올 거야, 빨리 나아서 집에 가자, 미안하다'는 말밖에 못 했다"며 "올해가 끝나간다. 이 모든 게 액땜이라 생각하고 내년은 모두가 행복했으면 좋겠다. 모두 행복만 하세요"라고 덧붙였다.

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앞서 권민아는 지난 1월 피부과에서 수면 슈링크 리프팅 시술을 받던 중 화상 사고를 당했다고 직접 밝힌 바 있다. 당시 그는 피부가 한 겹씩 벗겨지고 진물과 물집이 생겼으며, 극심한 스트레스로 공황 발작까지 겪었다고 털어놔 많은 이들의 안타까움을 샀다.

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사고 이후 꾸준히 치료를 받으며 상처가 많이 옅어진 근황을 공개했지만, 아직 완전히 지워지지 않은 흔적은 당시의 고통을 짐작하게 했다.

한편 권민아는 2012년 그룹 AOA로 데뷔해 많은 사랑을 받았으며, 2019년 팀을 탈퇴한 뒤 배우로 활동을 이어가고 있다.