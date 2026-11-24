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[스포츠조선 김수현기자] 배우 이민정이 새 '남동생'으로 맞이한 루이와 함께 쇼핑에 나서며 "사고 싶은 거 다 담아"를 외치는 훈훈하고 유쾌한 케미를 선보였다.

24일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '제일 예쁜 여자와 제일 예쁜 남자'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 이민정은 "저는 오빠가 있고, 아는 언니들은 많은데 아는 남동생이 없다"며 루이를 '남동생'으로 삼고 함께 시간을 보냈다.

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이민정은 네일과 렌즈에 이어 올리브영 쇼핑에 나서며 동생 루이를 향한 아낌없는 애정을 드러냈다.

올리브영 매장에서 루이가 립 제품과 향수 등 다양한 아이템에 관심을 보이자, 이민정은 스틱 라이너를 사주겠다고 나섰다.

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이에 루이는 "누나가 사주는 거야?"라 물었고 이민정은 "사고 싶은 거 다 담아"라고 화끈하게 말했다. 이어 애교살 메이크업과 여드름 패치 등 뷰티 아이템을 함께 고르며 웃음을 이어갔다.

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쇼핑을 마친 뒤 루이는 "누나랑 해서 좋아"라며 고마움을 전했고, 이민정 역시 오랜만의 쇼핑에 만족감을 드러내며 연락처까지 주고받는 등 급속도로 가까워진 모습을 보였다.

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한편, 이민정, 이병헌 부부는 2020년 방송된 KBS2 '연중 라이브'에서 부동산 재산을 383억원 보유해 부동산, 땅 부자 스타 11위에 이름을 올렸다. 이들 부부는 2018년 양평동에 위치한 빌딩을 260억원에 매입했으며, 2019년에는 미국 LA의 주택을 23억원에 사들였다.