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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 조혜련이 과거 바쁜 활동으로 아들을 세심하게 돌보지 못했던 미안함을 털어놨다.

24일 유튜브 채널 '기유TV'에서는 조혜련과 이혜지가 강재준, 이은형의 집을 찾은 모습이 담겼다.

이날 조혜련은 강재준, 이은형 부부의 아들 현조 군과 놀아주던 중 아들 우주 군의 어린 시절을 떠올렸다.

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그는 "우주 아빠가 러닝머신을 하는데 우주가 손을 댔다. 그래서 손이 다 탔다. 지금도 자국이 있다"라고 밝혀 안타까움을 자아냈다.

조혜련은 "수술 후 붕대를 감고 있었다"라면서 "내가 일이 끝나고 우주한테 갔다. 카페에 갔는데 우주가 숟가락으로 설탕을 계속 퍼내고 있더라"고 말했다. 이어 "하지 말라고 해야 하는데, '잘한다. 계속해라. 엄마가 치우겠다'고 했더니 우주가 서럽게 울더라"며 "나도 같이 부둥켜안고 울었다"라고 덧붙였다. 엄마 품이 그리웠던 아들은 엄마의 따뜻한 응원에 감동을 받았던 것.

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조혜련은 "딴짓거리 하느라 그런 게 아니라 살기 위해 바빴다"라면서도 "아이들한테 미안하다고 하면 안 된다. 아이들은 엄마, 아빠가 나한테 미안한 존재라고 생각할 수 있다"고 강조했다. 이어 "시간 날 때 놀아주고, 엄마가 일하는 것에 대해서 충분히 이야기해 줘야 한다"라며 "통장을 보여줬더니 '빨리 나가라'고 하더라"면서 너스레를 떨어 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com