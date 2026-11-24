Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 방송인 김나영과 재혼한 마이큐가 가슴으로 품은 두 아들을 향한 깊은 애정과 진솔한 육아 철학을 전했다.

24일 마이큐는 "신우, 이준이는 몸과 마음 건강하게 잘 자라나고 있다"라며 두 아들의 근황을 알렸다.

마이큐는 "내 기준 '아이를 키운다'는 건 잘못된 표현이다. 사실 아이들은 스스로 무럭무럭 잘 커 가고 있다"라며 소신을 밝혔다.

Advertisement

이어 "아이와 함께한다는 건 한없이 연약하고 부족한 내 자신이 연단하는 삶의 또 다른 여정인 것이다. 이 과정 속 나는 무엇보다 다정함으로 더욱더 무장하고 싶다. 매우 어렵다. 허나 누가 뭐래도 지금, 그리고 다가올 미래 가장 강력한 건 다정함이라고 믿는다"라고 털어놨다.

아이들 역시 새 아빠 마이큐에 대한 무한 애정을 보여주고 있다. 지난 8월 두 아들은 생일을 맞은 마이큐에게 직접 준비한 생일 카드를 선물했다. 카드에는 "지금 이 시간을 기억해요. 생일 축하해요", "나의 영웅" 등 아빠를 향한 사랑과 존경이 담긴 문구가 적혀 있어 뭉클함을 더했다.

Advertisement

특히 공개된 사진 속 마이큐와 두 아들은 시간이 지날수록 닮아가는 듯한 분위기로 시선을 사로잡았다. 다정한 표정과 자연스러운 분위기가 마치 친부자처럼 느껴져 훈훈함을 안겼다.

Advertisement

한편 김나영은 지난 2015년 사업가와 결혼했으나 결혼 4년 만인 2019년 이혼한 뒤 두 아들 신우, 이준을 홀로 양육해왔다. 이후 2021년 12월부터 마이큐와 공개 열애를 시작하며 새로운 가족의 모습을 만들어왔다.

Advertisement

두 사람은 지난해 10월 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었고, 이후 가족으로 함께하는 일상을 공개하며 많은 응원을 받고 있다. 특히 지난 6월 김나영의 유튜브 채널 '김나영의 노필터TV'에서는 두 사람이 서울 용산구청을 찾아 혼인신고를 하는 과정이 공개돼 화제를 모았다.