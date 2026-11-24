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[스포츠조선 정안지 기자]방송인 조혜련이 자신의 노래를 듣고 경기를 일으켰던 현조 군의 과거 일화를 공개해 웃음을 안겼다.

24일 유튜브 채널 '기유TV'에서는 조혜련과 이혜지가 강재준, 이은형의 집을 찾아 아들 현조 군과 만나는 모습이 담겼다.

이날 조혜련은 자신을 보자마자 줄행랑치는 현조 군의 모습에 당황했다. 알고 보니 현조 군에게는 조혜련과 관련된 잊지 못할 기억이 있었다.

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조혜련은 "현조 너 100일 때 이모가 '아나까나' 노래를 부르니까 기겁했다. 그게 연상이 되는 것 같다"라고 했다. 이어 그는 "아들이 자지러지면서 그날 경기를 일으켰다더라"고 덧붙여 현장을 웃음바다로 만들었다.

이에 강재준은 "아나까나 사건 이후로 아들과 정신과 한번 가려고 했었다"라고 너스레를 떨었다. 예상치 못한 반응에 조혜련은 "큰 사건이었구나"라고 받아쳐 웃음을 더했다.

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실제로 현조 군이 생후 100일이었을 당시 집을 찾았던 조혜련은 아이 앞에서 자신의 노래 '아나까나'를 열창했다. 하지만 조혜련의 열정적인 무대에 현조 군은 화들짝 놀라더니 결국 울음을 터뜨려 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com