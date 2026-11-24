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[스포츠조선 정안지 기자] 개그맨 강재준이 힘든 시절 절친 양세찬에게 1억 원을 빌렸던 사연을 공개했다.

24일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 허경환과 강재준이 게스트로 출연했다.

이날 강재준은 '절친 양세찬을 얼마까지 빌려줄 수 있냐'라는 질문에 "내가 최근에 힘들 때 세찬이가 '돈 좀 빌려줄까'라고 하더니 1억을 빌려줬다"라고 밝혀 출연진을 놀라게 했다. 어려운 상황에 놓인 자신에게 양세찬이 먼저 손을 내밀었다는 것.

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이에 양세찬은 "재준이 형이랑 자주 통화를 하면서 형의 재정 상태를 알게 됐다. 형은 본인의 치부까지 다 이야기해 주는 스타일이다"라면서 "형 상황이 안 좋고 (이)은형이 누나한테는 이야기를 못 하는 상황에서 대출을 알아보더라"고 말했다.

양세찬은 상환 날짜까지 정한 뒤 흔쾌히 1억 원을 빌려줬다고. 강재준은 거듭 "선뜻 빌려줬다"며 고마움을 표현했다. 이야기를 듣던 홍진경 역시 "세찬이 너무 멋있다"고 감탄했다.

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anjee85@sportschosun.com