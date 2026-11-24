[스포츠조선 김수현기자] 안무가 배윤정이 안면·목 거상 수술 한 달 차를 맞아 퉁퉁 부었던 직후부터 주름 없이 팽팽해진 현재까지 회복 과정을 솔직하게 공개했다.
24일 배윤정은 "거상한 지 벌써 한 달이 다 됐음. 시간 겁나 빠르다!"라는 글과 함께 수술 후 변화가 담긴 사진들을 게재했다.
공개된 사진에서 배윤정은 얼굴 전체가 퉁퉁 부어 원래의 이목구비를 알아보기 힘들 정도인 1일 차 얼굴부터 "제일 못생겼다"고 털어놓은 5일 차를 지나 8일 차부터 부기가 확 빠진 모습을 가감 없이 드러냈다.
이어 완전히 얼굴이 자리 잡은 4주차에는 주름 없이 한층 팽팽해진 비주얼로 시선을 사로잡았다.
이를 본 코미디언 홍현희는 "'야'라고 해도 돼요?"라며 재치 있는 댓글을 남겼고, 배윤정은 "그건 안 돼 현희야"라고 답해 웃음을 자아냈다.
앞서 지난 13일 배윤정은 "거상 수술했다. 이제 2주 됐다"고 밝히며 수술 사실을 숨김없이 공개했다.
당시 그는 "아직 수술 자국과 부기가 있다. 부기는 6개월 되어야 가라앉는다. 아직 땡땡하고 웃을 때 좀 어색할 것"이라며 수술 후 겪고 있는 변화를 전했다.
그러면서 수술 결과에 대한 높은 만족감도 드러냈다. 배윤정은 "제가 안면과 목 거상을 받았다. 투턱과 목주름이 심한데 사라졌다. 진짜 신기하다"며 "3~6개월이 되어야 자리 잡는다고 하더라. 지금은 좀 못생겨 보이긴 하지만 진짜 진작할 걸 그랬다"라고 덧붙였다.
아직 부기가 남아 있고 수술 부위가 완전히 자리 잡지 않은 상태임에도 달라진 모습에 만족감을 나타낸 것. 수술 후 회복 과정을 직접 공개한 배윤정의 솔직한 행보에 팬들의 관심도 이어졌다.
한편 1980년생인 배윤정은 브라운아이드걸스의 '아브라카다브라' 시건방춤을 비롯해 카라, EXID 등 다수 인기 그룹의 안무를 만든 유명 안무가다. Mnet '프로듀스 101' 시리즈에서 안무 트레이너로 활약하며 대중에게도 이름을 알렸다.
2019년에는 11세 연하의 축구 코치 서경환과 결혼했으며, 2021년 아들을 출산했다.