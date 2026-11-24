Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 안무가 배윤정이 안면·목 거상 수술 한 달 차를 맞아 퉁퉁 부었던 직후부터 주름 없이 팽팽해진 현재까지 회복 과정을 솔직하게 공개했다.

24일 배윤정은 "거상한 지 벌써 한 달이 다 됐음. 시간 겁나 빠르다!"라는 글과 함께 수술 후 변화가 담긴 사진들을 게재했다.

공개된 사진에서 배윤정은 얼굴 전체가 퉁퉁 부어 원래의 이목구비를 알아보기 힘들 정도인 1일 차 얼굴부터 "제일 못생겼다"고 털어놓은 5일 차를 지나 8일 차부터 부기가 확 빠진 모습을 가감 없이 드러냈다.

Advertisement

이어 완전히 얼굴이 자리 잡은 4주차에는 주름 없이 한층 팽팽해진 비주얼로 시선을 사로잡았다.

이를 본 코미디언 홍현희는 "'야'라고 해도 돼요?"라며 재치 있는 댓글을 남겼고, 배윤정은 "그건 안 돼 현희야"라고 답해 웃음을 자아냈다.

Advertisement

앞서 지난 13일 배윤정은 "거상 수술했다. 이제 2주 됐다"고 밝히며 수술 사실을 숨김없이 공개했다.

Advertisement

당시 그는 "아직 수술 자국과 부기가 있다. 부기는 6개월 되어야 가라앉는다. 아직 땡땡하고 웃을 때 좀 어색할 것"이라며 수술 후 겪고 있는 변화를 전했다.

Advertisement

그러면서 수술 결과에 대한 높은 만족감도 드러냈다. 배윤정은 "제가 안면과 목 거상을 받았다. 투턱과 목주름이 심한데 사라졌다. 진짜 신기하다"며 "3~6개월이 되어야 자리 잡는다고 하더라. 지금은 좀 못생겨 보이긴 하지만 진짜 진작할 걸 그랬다"라고 덧붙였다.

아직 부기가 남아 있고 수술 부위가 완전히 자리 잡지 않은 상태임에도 달라진 모습에 만족감을 나타낸 것. 수술 후 회복 과정을 직접 공개한 배윤정의 솔직한 행보에 팬들의 관심도 이어졌다.

Advertisement

한편 1980년생인 배윤정은 브라운아이드걸스의 '아브라카다브라' 시건방춤을 비롯해 카라, EXID 등 다수 인기 그룹의 안무를 만든 유명 안무가다. Mnet '프로듀스 101' 시리즈에서 안무 트레이너로 활약하며 대중에게도 이름을 알렸다.

2019년에는 11세 연하의 축구 코치 서경환과 결혼했으며, 2021년 아들을 출산했다.