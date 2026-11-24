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[스포츠조선 이게은기자] 배우 권오중이 아들 혁준 군의 생일 선물에 감동받았다.

24일 권오중은 "(아들이) 미술학원 가기 전 다♡소에 들려야 한다고 하길래 뭐 살 거냐고 물어봤더니 자기 노트북 가방 사고 싶다고 해서, 쓰지 않는 노트북 가방을 뭐 하러 사냐고 쓸데없는데 돈 쓰지 말라고 핀잔을 줬다"라고 전했다.

이어 "그래도 너무 사고 싶어 하길래 다♡소 앞에 내려주고 속으로 '추운데 왜 쓸데없이 돈을 쓰려고 하지' 하면서 속상해했다. 끝날 시간에 맞춰서 학원에 갔더니 '아빠 선물이야' 하면서 노트북 가방을 줬다. 가방 안에는 무선 마우스까지 ㅜㅜ"라며 뜻밖의 선물에 감격했던 순간을 전했다.

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권오중은 "돈이 더 없어서 포장지 못 샀다고 하는데 가슴이 아프다. 덜 성숙한 아빠라 아들의 마음도 못 알아주고 선물을 주고 더 기뻐하는 아들"이라며, "뭔가 아쉬웠는지 가방을 달라고 하다니 본인의 트레이드 마크인 꽃게를 그려주었다. 5천원 가방이 500조짜리 그림으로 바뀌었다. 혁준아 사랑해. 늘 건강하게 있어주렴"라고 혁준 군에게 고마움과 애틋한 마음을 드러냈다.

함께 공개된 영상에는 혁준 군의 그림이 담긴 노트북 가방을 받아 든 권오중의 모습이 담겼다. 아들의 정성이 담긴 선물에 감동한 아빠의 모습이 보는 이들까지 미소 짓게 했다.

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한편 권오중은 지난 1996년 6세 연상 엄윤경 씨와 결혼했으며 슬하에 혁준 군을 뒀다. 혁준 군은 전세계에서 15명만 겪고 있는 희귀한 발달 장애를 앓고 있는 것으로 알려졌다.

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joyjoy90@sportschosun.com