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[스포츠조선 김수현기자] 10kg 감량 이후 '마운자로설'이 불거진 배우 박준면이 건강 염려에 대해 유쾌한 먹방으로 직접 해명에 나섰다.

최근 박준면은 자신의 SNS에 '몸 걱정 안 해도 되는 이유'라는 제목의 영상을 공개했다.

박준면은 "여러분들이 제 건강을 너무 걱정하시는데 저 괜찮다"라고 웃으며 만들던 요리에 콜라를 들이부었다.

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이어 "여러분들, 저는 정신건강 쪽이다. 걱정하지 마셔라"라며 너스레를 떨었다. 그는 "맛있게 먹고 행복해지려고 하는 채널이니까 같이 행복해지기로 해요 여러분. 최선을 다해서 맛있게 먹으려고 하는 사람일 뿐이다"라고 덧붙였다.

앞서 지난 8월 박준면은 방송인 신기루의 유튜브 채널에 출연해 달라진 외모로 화제를 모았다. 이날 신기루는 박준면의 모습을 한참 바라보더니 "살이 왜 이렇게 빠지셨냐"라고 물었고, 박준면은 "똑같다"라고 답했다.

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여기에 지인들 사이에서 돈 '위고비·마운자로' 관련 농담도 전해졌다. 신기루는 "(아는 작가에게) 언니 만난다고 하니까 '언니 살 너무 빠졌다'고 하더라. 마운자로 맞는다는 썰도 돈다"라고 말했다. 뜻밖의 '마운자로설'에 박준면 역시 웃음을 터뜨리며 유쾌하게 받아넘겼다.

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신기루가 "작년에 '전참시'에서 봤을 때보다 살이 빠졌냐"라고 거듭 묻자, 박준면은 "그때랑 유지하고 있다. 몸무게는 비슷한데 실제로 봐서 그렇다. 화면은 크게 나와서 그렇다"라고 설명했다.

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한편 박준면은 지난 4월 한 방송에서 야식을 끊고 10kg을 감량했다고 밝힌 바 있다.