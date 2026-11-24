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[스포츠조선 이게은기자] 방송인 유재석이 아내 나경은에게 사소한 잔소리를 들어도 즉시 사과한다고 밝혔다.

24일 방송된 SBS 예능 '틈만나면,'에는 비와 배우 김재욱이 출연했다.

유재석은 비가 "매일 운동을 하고 있다"라며 여전히 탄탄한 몸을 자랑하자, "예전에 콜레스테롤 수치 때문에 걱정이 많았다고 들었다"라고 물었다. 그러자 비는 "저는 지방간이 있다. 이렇게 운동하는데 왜 지방간이 있죠?"라며 뜻밖의 건강 문제를 언급했다.

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그런가 하면 이날 틈 주인은 비와 유재석에게 부부싸움에 대한 고민을 털어놔 눈길을 끌었다. 결혼 3년 차라는 틈 주인은 "연애할 때는 한 번도 안 싸웠는데 결혼하니 전쟁이다"라며 "'왜 냉장고에 두부를 그냥 놔뒀냐' 같은 사소한 문제로 다투기 시작해 1년 전 이야기까지 꺼내게 된다고 밝혔다.

그러자 비는 "1년 전 이야기는 꺼내지 마시라. 그건 좀 그렇다"라고 말했고 유재석은 "화를 돋아서 짚어주는 것"이라며 아내의 편에 섰다.

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비는 유재석에게 이럴 경우 어떻게 해결하냐고 물었고 유재석은 "저는 그렇게 되면 바로 '알았어.깜빡했네, 다음부터 해놓을게'라고 한다"라며 즉시 나경은에게 사과한다고 밝혔다.

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한편 유재석은 지난 2008년 MBC 아나운서 출신 나경은과 결혼했으며 슬하에 1남 1녀를 뒀다.

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joyjoy90@sportschosun.com