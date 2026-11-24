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[스포츠조선 정안지 기자]개그맨 허경환이 독특한 이상형을 공개했다가 어머니들의 거센 비난을 받았던 과거를 털어놔 웃음을 안겼다.

24일 방송된 KBS2 '옥탑방의 문제아들'에는 허경환과 강재준이 게스트로 출연했다.

이날 허경환은 '이상형을 묻는 말에 "담배는 경험은 할 수 있으나 안 피웠으면 좋겠다. 술은 드셨으면 좋겠다"라고 솔직하게 말했다. 이어 "예전에 아침밥 해주는 분이 이상형이라고 했다가 어머님들과 함께하는 방송에서 영화 '300' 화살이 날아오듯이 비난이 집중 포화됐다"라고 털어놔 웃음을 안겼다.

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그러면서 "아침에 아무것도 없이 도마만 두드렸으면 좋겠다"고 덧붙였다. 아침부터 자신을 위해 무언가를 준비해 주는 일상에 대한 로망을 재치 있게 표현한 것.

이어 허경환은 "송은이, 김숙이 책임져야 한다"라면서 과거 송은이, 김숙이 진행하는 '비보티비'에서 전화 연결을 통해 이상형을 밝혔던 일을 떠올렸다.

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그는 "'담배 피우는 여자도 괜찮냐'고 묻길래 '어릴 때는 어림도 없었다. 지금은 담배를 피워도 되는데, 2시간 참을 수 있는 여자면 된다'라고 말했다"라고 설명했다.

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허경환은 "와전이 돼서 '허경환은 담배 피우는 여자도 좋아한다'고 하더라"고 토로했다. 이를 들은 송은이는 "허경환 이상형을 치면 '담배 2시간 참는 여자'라고 나온다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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anjee85@sportschosun.com