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[스포츠조선 이게은기자] 가수 겸 배우 이지훈의 아내 아야네가 자연분만 후 놀라운 회복력을 자랑했다.

24일 아야네는 "출산하고 잘 쉬고 있습니다. 메시지 주신 분들 답장 드리지 못해서 죄송합니다"라며 출산 후 근황을 전했다.

사진 속 아야네는 출산 하루 만에 얼굴 부기가 모두 빠진 모습. 그는 이어 "(아이가) 태어난 지 4시간 만에 아이를 보러 올 수 있는 자연분만의 힘", "자연분만하면 출산 후 24시간도 안 지난 채 샤워 가능. 깨끗이 씻고 산책 가야지", "짱 개운"이라며 재차 자연분만 후 느낀 만족감을 드러내 눈길을 끌었다.

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한편 이지훈은 지난 2021년 14세 연하 일본인 아야네와 결혼했으며 2024년 첫째 딸을, 지난 23일에는 둘째 딸을 품에 안았다.

이지훈은 23일 "세상에 이런 순간이 또 있을까요. 작은 손으로 세상에 인사를 건넨 너. 그리고 그 누구보다 위대한 사랑으로 너를 세상에 데려와 준 엄마. 아빠는 그저 곁에서 바라보며 감사하고 또 감사했습니다"라며 둘째 딸의 탄생에 벅찬 감동을 드러냈다.

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joyjoy90@sportschosun.com