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[스포츠조선 정안지 기자]'솔로지옥3' 출신 이관희와 유시은이 윤하정의 결혼식에서 불거진 이른바 '민폐 하객' 논란에 대해 사과했다.

이관희와 유시은은 24일 각자의 SNS를 통해 사과문을 게재했다.

두 사람은 "결혼식장에서 버진로드를 걸었던 행동은 정말 무지하고 경솔했던 행동이었다고 생각한다"며 "우리의 의도와는 별개로 결혼식의 주인공인 두 분의 입장을 충분히 헤아리지 못했던 점에 대해 진심으로 반성하고 사과드린다"고 밝혔다.

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두 사람은 지난 9일 윤하정으로부터 영상 삭제 및 사과 요청을 받았고, 이에 당시 잘못을 인정하며 각자 장문의 메시지를 통해 진심으로 사과의 뜻을 전했고 말했다.

다만 혼인서약서를 비롯해 다른 물건이나 문서를 임의로 펼쳐보는 행동은 하지 않았다며 일부 오해를 바로잡았다. 또한 개인적인 이득을 취하기 위해 갑작스럽게 연락했다거나, 이후 연락이 두절됐다는 주장 역시 자신들에게 해당하는 내용이 아니라고 해명했다.

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그러면서 "해당 영상에서 당사자는 우리의 이름을 직접 언급하지 않았으며, 여러 정황을 통해 우리가 특정된 상황이다"라면서 "부디 이 과정에서 당사자에게도 또 다른 비난이나 악성 댓글이 향하지 않기를 간곡히 부탁드린다"라고 덧붙였다.

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앞서 윤하정은 지난 23일 유튜브를 통해 결혼식 당시 한 커플이 신랑·신부 입장 전 버진로드를 걷고 혼인서약서까지 살펴봤다는 황당한 일화를 공개했다.

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이후 온라인상에서는 지난달 16일 열린 윤하정의 결혼식에서 버진로드를 걷는 영상을 공개한 이관희와 유시은이 당사자가 아니냐는 추측이 제기됐고, 논란이 확산되자 두 사람은 경솔했던 행동을 인정하며 사과했다.

anjee85@sportschosun.com