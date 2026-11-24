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[스포츠조선 김수현기자] 코미디언 오정태가 과학고 재학 중인 17세 첫째 딸의 카이스트 조기 입학 소식과 함께 파격적인 합격 축하 선물을 공개했다.

24일 방송된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'은 '처복 터진 남편들' 특집으로 꾸며져 오정태와 정준하가 출연했다.

이날 오정태는 "우리 첫째 딸이 17살인데 조기 입학으로 카이스트에 입학하게 됐다"라며 과학고 2학년만 마치고 조기 졸업 후 카이스트에 합격한 경사를 자랑했다.

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오정태는 너무 기쁜 나머지 딸의 대학교 합격증을 이마에 붙여 웃음을 자아냈다.

이에 출연진은 "자랑할 만하다"라며 입을 모아 축하를 건넸다. 김구라는 "이럴 때 자중해야 된다. 이럴 때 부모가 사고 치면 안 된다"라고 조언했지만, 오정태는 연신 싱글벙글하며 기쁨을 감추지 못했다.

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아내의 반응을 묻자 오정태는 "아내는 지금 공중에 떠 있는 것 같다"라고 전했다.

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이어 오정태는 딸에게 약속한 합격 축하 선물도 밝혔다. 그는 "제가 너무 고마워서 (선물을 준비했다)"라며 "딸 친구들은 대시도 많이 들어온다는데 딸은 한 번도 받아본 적이 없다더라. 그 말을 들으니까 '나 닮아서 그런가' 싶었다"라고 털어놨다.

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김구라와 김숙이 "아빠 안 닮았다", "엄마 닮았다"라고 반응하자, 오정태는 "웃으면 저랑 똑같다. 그래서 제가 중학교 때부터 약속했다. 겨울방학 때 성형을 해주겠다고 했다"라고 밝혀 현장을 술렁이게 했다.

이를 들은 이지혜는 "그럼 저랑 한 번 만나자. 제가 성형 상담을 해주겠다"라고 너스레를 떨었고, 김구라는 "웃을 때 너 닮았으면 웃지 말라고 해라. 그게 제일 좋다. 차가운 미녀로 가라고 해라"라고 덧붙여 폭소를 안겼다.