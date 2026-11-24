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[스포츠조선 김수현기자] 방송인 정준하가 국제학교에 재학 중인 13세 아들 로하 군의 남다른 4개 국어 실력과 춤 재능을 자랑했다.

24일 방송된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'은 '처복 터진 남편들' 특집으로 꾸며져 오정태와 정준하가 출연했다.

이날 방송에서는 과학고 조기 졸업 후 카이스트에 입학한 오정태의 딸에 이어 정준하의 아들 로하 군 역시 남다른 스펙과 끼로 주목받았다.

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타고난 춤선으로 남다른 댄스 실력을 자랑한 로하 군은 만 13세의 나이에도 훈훈한 외모로 화제를 모은 바 있다. 여기에 비상한 언어 감각까지 갖췄다. 정준하는 "아들이 국제학교를 다니니까 4개 국어를 한다"라고 밝혔다.

이어 그는 "영어, 일본어, 한국어는 원어민처럼 하고 중국어도 한다"라며 '언어 천재' 아들에 대한 자부심을 드러냈다. 이를 들은 김구라는 "정준하도 고기 주문할 때 보니까 일본어 잘하더라"라고 너스레를 떨어 웃음을 자아냈다.

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로하 군은 이전에도 남다른 춤 실력으로 시선을 사로잡았다. 지난 2021년 정준하가 공개한 자신의 곡 '아새우' 안무 영상에서 로하 군은 아버지와 댄서들 사이에서 자연스럽게 춤을 소화했을 뿐 아니라 안정적인 동선 이동까지 선보여 감탄을 안겼다.

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한편 정준하는 10세 연하의 일본인 아내와 2012년 결혼해 이듬해 아들 로하 군을 품에 안았다. 현재 로하 군은 국제학교에 재학하며 학업과 함께 다방면에서 재능을 펼쳐가고 있다.