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[스포츠조선 이게은기자] '40억 건물주'가 된 배우 겸 유튜버 이해인이 대출 이자와 공실 문제로 속앓이 중인 근황을 전했다.

22일 '장사건물주 강호동' 유튜브 채널에는 '팔면 30억인데 풀 대출로 40억 건물 산 연예인의 최후 (이해인 배우)'라는 제목의 영상이 공개됐다.

이해인은 건물에 공실 2개가 있다며 수익에 대한 고민을 드러냈다. 해당 건물은 매매가 40억 5000만 원으로, 세금 등을 포함해 자기 자본 11억 원을 투입하고 나머지 32억 원은 대출받아 매입했다고.

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이해인은 "이자를 내지 않아도 될 만큼의 수익률을 내는 게 1순위였다. 돈이 많아서가 아니라, 여유가 없어 현금 흐름을 만들기 위해 건물이 필요했다. 수입이 100만 원이라도 꾸준히 들어와야 한다"라고 말했다. 하지만 현재 월 이자만 1300만~1400만 원에 달한다고.

이해인은 "월세는 1000만원 정도가 나온다. 300~400만원이 나가게 되는 구조가 돼서, 초보 건물주 입장에서는 잠을 못 잔다. 건물에 대해 잘 모르는 상태에서 투자하거나 과도한 레버리지를 활용해서는 안 된다고 생각한다"라며 괴로워했다.

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한편 이해인은 2005년 광고 모델로 데뷔해 드라마 '황금물고기', '다섯 손가락' 등에 출연했다. 특히 tvN 예능 '재밌는 TV 롤러코스터'를 통해 주목받았다. 2020년부터는 유튜버로 본격적으로 활동했으며, 지난해 40억 건물 매입 사실을 밝혀 화제를 모았다.

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joyjoy90@sportschosun.com