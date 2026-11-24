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[스포츠조선 정안지 기자]그룹 2NE1 씨엘(CL)이 박봄과 직접 전화 통화를 나누며 변함없는 우정을 과시했다.

24일 유튜브 채널 'CL'에는 "EP.1 'ICONIC'"이라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 신곡을 연습하던 씨엘은 "2NE1 단체 채팅방이 있다. (박)봄 언니는 아직 앨범 나오는지 모르는 것 같아서 전화해서 물어봐야겠다"라고 말했다.

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이후 씨엘은 박봄에게 전화를 걸어 "나 신곡 나오는 거 아냐. 섭섭하다. 댓글을 좀 달아봐라"며 장난스럽게 서운함을 드러냈다. 이에 박봄은 "와"라고 환호한 뒤, "내가 올려줄까"라며 멤버를 위한 홍보에 나섰다.

이어 씨엘이 "지난번에 빅뱅 콘서트 같이 가자니까"라며 아쉬움을 드러내자, 박봄은 "당일에 전화하면 어떻게 가냐. 전날에 전화해라"라고 말했다. 그러자 씨엘은 "다음에는 최대한 일주일 전에 알려드리겠다"라며 만남을 기약했다.

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앞서 씨엘은 지난 15일 더블랙레이블 공식 채널을 통해 박봄에 대한 마음을 드러낸 바 있다.

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당시 씨엘은 "지난해 데뷔 15주년에 맞추느라 신곡 없이 2NE1 투어가 진행됐다. 신곡을 못 낸 게 너무 아쉬웠다"라면서 "그때 박봄의 건강이 제일 우선이기도 했다. 또 산다라박이 솔로 프로젝트를 준비해서 그걸 먼저 하고 기회가 되면 (완전체 활동을) 하면 되겠다고 생각했다"라고 밝혔다.

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2NE1은 지난 2025년 어렵게 재결합했으나, 박봄이 건강상의 이유로 활동을 중단하고 지난 3월에는 산다라박을 공개저격해 논란이 됐다. 이에 산다라박과 씨엘은 박봄의 계정을 언팔로우하며 손절설이 불거졌다. 그러나 씨엘이 직접 "박봄의 건강을 제일 우선으로 했다"고 진심을 드러내며 손절설은 종결됐다.

anjee85@sportschosun.com