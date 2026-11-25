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[스포츠조선 김수현기자] 의사 부부 홍혜걸과 여에스더가 홍콩 여행 중 초고가 술과 반전 선물로 유쾌한 부부 케미를 뽐냈다.

24일 방송된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 여에스더와 홍혜걸 부부의 두 번째 홍콩 여행 마지막 이야기가 공개됐다.

이날 홍혜걸은 여에스더에게 룸서비스 대신 밖에서 식사를 하자며 함께 호텔을 나섰다. 시장을 둘러보며 생애 첫 두리안을 맛본 두 사람은 이어 홍콩의 화려한 미슐랭 레스토랑을 찾았다.

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홍혜걸은 "거금을 썼다. 홍콩 일대에서 가장 맛있고 가장 유명하고 가장 최고급 레스토랑이다"라며 광둥요리로 세계 최초 3스타를 받은 18년 연속 미슐랭 식당임을 강조했다.

이곳에서 홍혜걸은 한 병에 64만 원짜리 고량주를 주문한 데 이어 1잔에 6만 원짜리 술까지 연거푸 마셨다. 이를 본 김구라는 "인생은 홍혜걸처럼"이라며 부러움을 드러냈다.

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홍혜걸을 따라 50도 이상의 독주를 원샷한 여에스더는 취기가 오른 듯 "솔직히 너! 나보다 두 살이나 어리면서 평생 나한테 야자하고 바보라고 그랬지?"라며 그동안 쌓인 서운함을 털어놨다. 이어 "보석에 돈 쓰는 거 내가 왜 네 허락을 받아야 하니? 너는 자전거 살 때 내 허락 받았어?"라고 따져 물었고, 홍혜걸은 당황하며 "왜 반말하냐"라고 반응했다.

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여에스더는 "옛날엔 나보고 '선생님' 하던 주제에 이제 와서 나보고 '바보야' 하잖아"라며 속내를 쏟아냈다. 여에스더가 잔을 다시 채우려 하자 홍혜걸은 "하지 마. 안 돼. 제발 부탁이야"라며 긴장감을 높였지만, 이내 "나 기분 너무 좋아"라며 돌변한 뒤 호텔로 직행해 잠들었다. 다음 날 아침에도 술이 덜 깬 홍혜걸의 모습에 김구라는 "저러다 버림받는 거다"라고 혀를 찼다.

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이후 홍혜걸은 유명한 딤섬 가게를 예약해 직접 딤섬을 먹여주는가 하면, 에메랄드 팔찌를 몰래 준비해 건네며 여에스더를 감동시켰다. 하지만 해당 팔찌는 2만 8000원짜리였고, 홍혜걸은 "하지만 당신이 끼고 있으면 몇천만 원짜리라고 생각할 거다"라고 너스레를 떨었다.

한편 여에스더와 홍혜걸은 과거 약 5년간 이어졌던 간헐적 별거를 끝내고 다시 함께 지내고 있다. 홍혜걸은 앞서 한 방송을 통해 아내의 우울증이 생각보다 깊었다며 2025년 8월부터 별거를 마무리하고 합가했다고 밝힌 바 있다.