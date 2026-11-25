Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김수현기자] 그룹 노을 강균성과 14세 연하 아내 유하진이 결혼 2주 만에 부부 예능에 합류해 혼전순결 신념과 결혼식 전날 벌어진 갈등을 예고했다.

24일 방송된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 새로운 운명 커플로 합류할 강균성·유하진 부부의 예고편이 공개됐다.

이날 강균성은 "결혼을 미룰 이유가 없는 사람"이라며 "민망하고 부끄러운 부분인데 결혼관도, 가치관도 잘 맞았다"라고 '혼전순결'에 대해 언급했다. 유하진 역시 "'우리 질서대로 가보는 게 어때?'라고 해줬을 때 '너무 로맨틱해'라고 했다"라며 남다른 애정을 드러냈다.

Advertisement

그러나 결혼식 전날 예상치 못한 기류가 포착됐다. 강균성은 품에 안기는 유하진에게 "너무 가깝다"라며 당황해 급히 자리를 떴고, "내일 결혼식 끝나고 ? 해줄게"라고 달랬다. 하지만 유하진이 곧이어 "자기가 이러면 혼자 살아야 된다"라고 일침을 날리면서 결혼식 전날 마주한 갈등의 불씨를 예고해 다음 주 방송에 대한 궁금증을 높였다.

두 사람은 지난 10월 30일 서울 강남구 청담동의 한 예식장에서 결혼식을 올리며 부부의 연을 맺었다. 결혼한 지 2주도 채 되지 않은 초고속 신혼부부의 관찰 예능 출격이다.

Advertisement

앞서 강균성은 여러 방송을 통해 혼전순결에 대한 확고한 신념을 밝혀왔으며, 유하진과 결혼 발표 후에도 함께 혼전순결을 지켜왔다고 고백해 화제를 모았다.

Advertisement

지난달 14일 방송된 MBC '라디오스타'에서도 그는 14세 연하 유하진과 교제 8개월 만에 결혼을 결정하며 불거진 혼전임신설에 대해 "저희는 서로 사랑을 안 나눴다. 경험이 없다"라고 선을 그었다. 이어 "결혼할 친구를 만나니까 이 친구랑은 지켜야겠더라. 진정한 허니문이다. 우리는 기대감이 크다"라고 솔직하게 밝혀 현장을 술렁이게 했다.

Advertisement

두 사람의 인연은 9년 전으로 거슬러 올라간다. 당시 37세였던 강균성과 23세였던 유하진은 처음 만났으나 14세 나이 차이에 대한 부담으로 몇 차례 식사 후 인연을 이어가지 못했다. 이후 9년이 흐른 올해 2월 지인의 소개로 재회해 연인으로 발전했고, 교제 약 8개월 만에 부부가 됐다. 강균성은 유하진에 대해 "같이 성장할 수 있고 나를 내려놓게 하는 사람"이라며 깊은 애정을 전했다.

한편 강균성은 2002년 그룹 노을로 데뷔해 '청혼', '전부 너였다', '그리워 그리워' 등 다수의 히트곡을 냈다. 유하진은 2019년 MBC 드라마 '봄밤'으로 데뷔한 배우로 드라마 '어서와', '얼어죽을 연애따위', 연극 '임대아파트' 등에 출연했다.