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[스포츠조선 김수현기자] 평소 '엄마가 되고 싶은 꿈'을 밝혀온 방송인 김새롬이 이혼 약 10년 만에 재혼 소식과 함께 프러포즈 사진을 공개했다.

김새롬은 24일 자신의 SNS에 "2026년 11월 11일 법적 짝꿍이 생겼습니다. 오래도록 마음과 몸 건강히 사랑할게요"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 게재했다.

공개된 사진에는 연인에게 프러포즈를 받는 김새롬의 모습이 담겼다. 연인은 한쪽 무릎을 꿇고 김새롬에게 반지를 내밀었고, 김새롬은 꽃다발을 품에 안은 채 환한 미소로 화답했다. 환하게 웃는 표정에서 새로운 출발을 앞둔 설렘이 고스란히 묻어났다.

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김새롬은 그동안 여러 방송과 콘텐츠를 통해 재혼과 2세에 대한 바람을 꾸준히 밝혀왔다.

지난 4월에는 자신의 유튜브 채널을 통해 친구의 8개월 된 아기를 돌보며 '육아 체험'에 나서기도 했다.

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당시 김새롬은 "요새 육아 체험 이런 게 엄청 많이 나오더라"라며 "그런데 저는 진심이다. 엄마가 되고 싶은 꿈이 있다"라고 기대감을 드러냈다. 처음 해보는 기저귀 갈이와 이유식 먹이기, 옷 갈아입히기 등 육아 전반에 도전하며 고군분투했지만, 점차 아기와 교감하며 능숙해지는 모습을 보였다.

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육아 체험을 마친 뒤에는 "너무 힘들지만 너무 예쁘다"라며 솔직한 소감을 전했고, "엄마들이 목 늘어난 티셔츠를 입는 게 아니라, 육아를 하면 목이 늘어나는 거였다"라며 현실적인 너스레를 덧붙여 웃음을 자아냈다.

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한편 김새롬은 2015년 이찬오 셰프와 결혼했으나 약 1년 4개월 만에 이혼했으며, 이후 약 10년 만에 새 출발에 나서게 됐다.