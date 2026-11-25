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[스포츠조선 김수현기자] 배우 송진우가 결혼 10주년을 맞아 10년 전 비용 문제로 찍지 못했던 웨딩 화보를 아내 미나미를 위한 깜짝 이벤트로 준비했다.

24일 방송된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'에서는 송진우가 일본인 아내 미나미와 함께 특별한 결혼 10주년 리마인드 웨딩 촬영에 나서는 모습이 공개됐다.

이날 송진우는 "우리가 올해 결혼 10주년이지 않냐. 하고 싶은 것도 해보자"라며 "우리가 결혼했을 때 웨딩 사진을 안 찍지 않았냐. 돈 아낀다고 본식만 하고 스튜디오 사진을 안 찍었다"라고 말문을 열었다. 당시 절약을 위해 본식을 제외한 촬영을 모두 생략했던 것.

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이어 송진우는 "내가 또 술 먹으러 괜히 다닌 게 아니다. 다 의미 있는 한 잔이었다"라며 "사실 아는 형님에게 올해 10주년 리마인드 결혼 사진을 오케이 받았다"라고 깜짝 이벤트를 밝혔다.

미나미가 "아니다. 그런 거 비싸지 않냐"라며 비용을 걱정하자, 송진우는 "돈 걱정하지 마라. 아는 형님이 공짜로 찍어주신다더라"라며 아내를 안심시켰다. 촬영에 앞서 송진우는 미나미의 부기를 빼주겠다며 직접 발 마사지를 해주는 등 지극정성 면모를 보였다.

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본격적인 촬영에서 일본인인 미나미는 일본 전통의상을, 송진우는 한복을 차려입었다. 국경을 넘어 만난 두 사람은 입을 맞출 듯 얼굴을 마주 대며 로맨틱한 분위기를 자아냈다.

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유쾌한 변신도 이어졌다. 송진우는 취향이 담긴 카우보이 콘셉트에 이어 '장원영 점'을 찍고 여고생으로 파격 변신했으며, 미나미는 남학생 교복을 소화해 풋풋한 고교 커플 비주얼을 완성했다.

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한편 송진우는 2015년 일본인 아내 미나미와 결혼해 슬하에 2019년생 첫째 딸 우미 양과 2022년생 둘째 아들 하루 군을 두고 있다.