[스포츠조선 김수현기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 "자녀 계획까지 있다"라며 깜짝 2세 바람과 기상천외한 작명 아이디어까지 쏟아내며 현장을 웃음바다로 만들었다.
24일 공개된 유튜브 채널 '집대성'의 '빈집 잘 지키고 있나? 집주인의 생존 신고 with 지용이 형, 영배 형'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 대화는 신곡 '기립'과 태양의 '기립근'에서 시작해 지드래곤의 '계획성'으로 이어졌다
이에 대성이 지드래곤을 향해 "어디까지 계획을 한 것인가"라고 감탄하자, 지드래곤은 "자녀 계획까지 있다"라며 "계획은 할 수 있지 않냐"라고 능청스럽게 받아쳤다.
이에 대성이 "태어나자마자 아빠가 지드래곤"이라며 놀라워하자, 지드래곤은 "될지 안 될지 모를 뿐 계획은 하고 싶다"라며 속내를 드러냈다.
대성이 "형님 해야죠"라고 맞장구를 치자 곧바로 "너랑"이라고 받아쳐 폭소를 유발했다.
이어 지드래곤 "대성이 같은, 아들이건 딸이건 있으면 소원이 없겠다. 일 좀 쉬게. 내 아들할래?"라고 물으며 대성을 향한 각별한 애정과 2세 바람을 전했다.
특히 가상의 자녀 이름을 짓는 즉석 작명 토크가 이어지며 웃음이 폭발했다. 태양이 권 씨 성을 살려 "'권총' 어떠냐"라고 제안하자, 지드래곤은 총명하다는 의미를 부여하며 만족감을 표했고, 대성 역시 '권법'이라는 아이디어를 보탰다.
지드래곤은 한발 더 나아가 "사춘기도 있고 여러 가지를 어릴 때부터 좀 인이 박혀서 잘 이겨내려고 '권태기'도 생각해 봤다"라고 밝혀 현장을 뒤집어놓았다. 여기에 세련되게 자라라는 뜻의 '권세련'과 어머니의 말투에서 착안한 '권주스'까지 등장하며 유쾌한 입담 대결이 펼쳐졌다.
최근 누나 권다미가 배우 김민준과의 사이에서 둘째 딸을 출산하며 두 조카의 삼촌이 된 지드래곤이 직접 자신의 자녀 계획과 작명 센스까지 공개하면서 팬들의 뜨거운 관심이 쏠리고 있다.