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[스포츠조선 이게은기자] 배우 고(故) 김영애가 암 투병 속에서도 연기를 향한 열정을 놓지 않았던 마지막 순간이 재조명됐다.

24일 방송된 MBN '엄지의 제왕'에는 김영애가 암 투병 중에도 촬영을 강행했던 이야기가 공개됐다.

이날 김영애의 이야기가 나오자 가수 겸 배우 김정민은 "기억이 많이 난다. 몸이 안 좋으신데도 마지막까지 연기하는 모습을 보여주셨다"라며 고인을 그리워했다.

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김영애는 2017년 KBS2 50부작 주말드라마 '월계수 양복점 신사들'에서 엄마 최곡지 역을 맡아 열연했다. 그러나 촬영 도중 췌장암 증상이 급격히 악화된 것으로 알려졌다. 앞서 그는 2012년 췌장암 판정을 받고 수술을 받은 바 있다.

'엄지의 제왕' 측은 김영애가 당시 병원에 입원한 상태에서도 촬영이 있는 날이면 외출을 허가받아 촬영을 강행했다고 전했다. 암 투병 고통이 극심했지만 촬영이 있는 날엔 진통제 복용도 거부했다고. 정신이 몽롱해져 대본을 제대로 외우지 못할까봐 진통제 복용까지 중단했다는 설명이다.

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결국 김영애는 약속했던 50부작 촬영을 모두 마친 후 세상을 떠났고, 이 이야기는 다시금 안타까움을 자아냈다.

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한편 김영애는 지난 2017년 4월 9일 향년 66세로 별세했다.

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joyjoy90@sportschosun.com