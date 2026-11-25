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[스포츠조선 이게은기자] 그룹 V.O.S 박지헌이 여섯 자녀를 모두 홈스쿨링(학교에 다니지 않고 가정에서 부모나 개인 교습 등을 통해 교육받는 방식) 시켰다고 밝혔다.

최근 '여성동아' 유튜브 채널에는 '아이 더 낳을 걸 그랬어요 | V.O.S 박지헌이 말하는 다자녀 육아'라는 제목의 영상이 공개됐다.

박지헌은 여섯 자녀 모두 홈스쿨링을 했다면서 "아이들이 부모와 시간을 보내는 걸 좋아하는 편이고 엄마, 아빠를 많이 기다려준다. 또 뭘 하나를 하더라도 엄마, 아빠와 같이 하려고 한다"라고 말했다.

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이어 "학교를 다니면 많은 걸 배울 수 있다. 하지만 학교에서 얻는 것도 있지만 손해 보는 것도 많다는 생각이 들었다. 학교가 아니더라도 (학교) 공부를 대신할 수 있는 방법이 많아진 시대가 돼서, 아이들을 행복하게 키우는 길을 과감히 선택했다"라며 홈스쿨링을 선택한 이유도 밝혔다.

또한 아이들이 의무 교육에 맞춰 검정고시를 본다면서 "더 나은 교육을 위해 홈스쿨링을 한 건 아니다. 그 행위에서 벗어나는 게 목적이었다. 국어, 영어, 수학 필수과목이나 한자 정도를 공부하게 했고 나머지는 예체능을 시켰다"라며 홈스쿨링 커리큘럼도 언급했다.

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박지헌은 자녀들의 홈스쿨링 만족도가 높다며 "아이들이 행복해하지 않았다면 벌써 포기했을 거다. 아이들이 유난히 밝은 건 홈스쿨링의 힘이 큰 것 같다. 경쟁에 노출되지 않아 마음 편하게 지낼 수 있었던 것 같다"라고 말했다.

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한편 박지헌은 2004년 V.O.S로 데뷔했으며 '눈을 보고 말해요', '매일매일', 'Beautiful Life', '큰일이다', '보고 싶은 날엔' 등 다수의 히트곡으로 사랑받았다. 2010년 결혼했으며 슬하에 6남매를 두고 있다.

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joyjoy90@sportschosun.com