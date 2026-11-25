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[스포츠조선 정안지 기자]박은영 셰프가 결혼 후 남성 게스트에게 친절을 베풀어도 오해받을 걱정이 없어졌다고 밝혀 웃음을 안겼다.

24일 유튜브 채널 '밥은영'에는 박은영의 레스토랑을 찾은 가수 겸 배우 육성재의 모습이 공개됐다.

이날 박은영은 새 인턴으로 육성재가 등장하자 "오픈 키친인데 너무 잘생기셔서 손님분들이 좋아해 주실 것 같다"라며 반가움을 드러냈다.

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잠시 후 앞치마를 착용하고 본격 요리를 진행했다. 이 과정에서 박은영은 "앞치마 착용하는 게 어렵다"라면서 육성재에게 직접 앞치마를 입혀주며 세심하게 챙겼다.

이때 박은영은 "사실 결혼해서 좋은 점 중의 하나는 이렇게 잘생긴 남자 게스트분 앞치마를 해드리고 이런 거에 있어서도 욕을 먹지 않아서 굉장히 좋다"라고 말해 웃음을 안겼다.

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이어 "내가 결혼하지 않았으면 '꼬리친다'라고 하실 수도 있지 않나"라며 의도와 달리 행동이 오해를 살 수 있는 상황을 언급했다. 그러면서 박은영은 "결혼하고 나니까 나를 오해하지 않아서 굉장히 편해졌다"라고 덧붙여 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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anjee85@sportschosun.com