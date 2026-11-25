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[스포츠조선 정안지 기자]48년 격투 인생에 마침표를 찍는 추성훈의 마지막 경기에 가족들도 눈물을 감추지 못했다.

24일 방송된 SBS Plus '상남자의 여행법'에서는 추성훈의 은퇴 경기 현장이 TV 최초로 공개됐다.

앞서 추성훈은 지난 21일 서울 고척스카이돔에서 열린 '블랙컴뱃 17: 벤타블랙' 코메인 이벤트에서 크리스 리벤과 맞붙었다.

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이날 추성훈의 대표곡 '타임 투 세이 굿바이(Time to Say Goodbye)'가 울려 퍼지는 가운데 추성훈과 함께 어머니는 세상을 떠난 남편의 영정 사진을 들고 무대로 향했다. 두 사람이 나란히 관객들을 향해 큰절을 올리자, 객석에서 지켜보던 아내 야노시호와 딸 사랑 양은 눈물을 흘렸다.

잠시 후 경기가 시작, 링 위에서는 살얼음판 타격 공방이 펼쳐졌다. 아들의 경기를 지켜보던 어머니 역시 눈시울을 붉히며 간절한 마음으로 응원했다.

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3라운드까지 이어진 접전 끝에 추성훈은 아쉽게 패배했지만, 마지막 도전다운 뜨거운 승부를 보여줬다.

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추성훈은 "격투기라는 승부의 세계에 들어와서 48년간 했더라. 50살 넘어서 마지막 도전까지 할 수 있는 몸을 낳아주신 엄마 너무 감사드린다. 사랑한다. 이제 걱정 안 하셔도 된다. 나는 안 싸우니까"라며 어머니를 향한 애틋한 마음을 전했다.

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이어 "파이트 머니는 격투기 좋아하는 동생들한테 기부하겠다"라며 뜻을 밝혔다. 그러면서 그는 "사랑아, 우리 아기 이번에 용돈 없다. 미안하다"라는 농담으로 객석에 웃음을 안겼다.

마지막으로 링 위에 글러브를 내려놓고 다시 한번 큰절한 추성훈은 링에서 내려와 사랑 양을 두 팔로 꼭 끌어안아 뭉클함을 자아냈다.

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anjee85@sportschosun.com