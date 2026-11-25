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[스포츠조선 정안지 기자]배우 엄태웅의 아내이자 발레리나 윤혜진이 딸 지온(13) 양의 3개월 만에 일취월장한 기타 실력을 자랑해 흐뭇함을 드러냈다.

윤혜진은 24일 자신의 SNS를 통해 딸 지온 양의 근황을 전했다.

영상 속에는 엄마만을 위한 작은 콘서트를 열고 있는 지온 양의 모습이 담겨있다.

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진지한 표정으로 악보에서 눈을 떼지 못한 채 기타 연주에 집중하고 있는 지온 양. 자기 기타 소리에 맞춰 노래까지 부르고 있는 지온 양의 모습이 눈길을 끈다.

윤혜진은 "3개월 동안 기타 일주일에 한 번씩 학교에서 배워서 김광석 님 노래를 선택하는 너는 꽤 괜찮다"라면서 딸의 열정과 노력에 박수를 보냈다.

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실제 지온 양은 불과 3개월 동안 배운 실력이라고는 믿기 어려울 만큼 남다른 테크니션을 선보여 감탄을 자아냈다. 여기에 선화예중 성악과에 재학 중인 지온 양은 자신만의 감성을 담아 노래까지 열창하며 음악적 재능을 드러냈다.

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이때 윤혜진은 "중간에 엄마 자기 안 보고 딴짓하나 체크하는 거 웃긴다"라고 덧붙이며 딸의 귀여운 모습을 전하기도 했다.

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anjee85@sportschosun.com