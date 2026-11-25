Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 정유나 기자] 배우 배용준과 박수진 부부가 약 4년간의 하와이 생활을 마무리하고 한국에 정착한 가운데, 두 자녀의 교육에도 관심이 쏠리고 있다.

24일 OSEN 취재 결과, 배용준과 박수진은 지난 2022년 하와이로 이주한 뒤 최근 해외 생활을 정리하고 두 자녀와 함께 한국으로 돌아왔다. 이들 가족은 현재 서울 서초구 반포동에 위치한 고급 아파트에 거주 중인 것으로 확인됐다.

배용준 부부가 새 보금자리로 택한 아파트는 전용면적 84㎡ 기준 시세가 최소 40억 원 후반대에서 최고 70억 원대에 형성된 것으로 알려졌다.

Advertisement

자녀들의 교육 환경에도 변화가 생겼다. 하와이에서 명문 사립학교에 다녔던 10세 아들과 8세 딸은 귀국 후 서울 소재 영국계 국제학교로 전학한 것으로 알려졌다.

특히 두 자녀의 국내 학교 진학을 계기로 외국인학교 입학 자격에도 관심이 모인다. 국내 외국인학교는 학교의 법적 유형과 모집 기준에 따라 내국인 입학 자격이 정해지며, 일정 기간 해외 거주 및 재학 이력이 요구되는 경우가 있다. 한국 국적 학생도 해당 요건을 충족하면 입학 기회를 얻을 수 있다.

Advertisement

배용준 부부의 자녀들은 약 4년간 하와이에서 생활한 만큼 해외 거주 이력이 국내 학교 입학 자격과 관련이 있을 가능성도 제기된다. 다만 이들이 구체적으로 어떤 입학 요건을 충족해 해당 학교에 진학했는지는 확인되지 않았다. 또한 자녀 교육이 부부의 귀국을 결정한 직접적인 이유인지는 알려진 바 없다.

Advertisement

한편 배용준과 박수진은 2015년 결혼해 1남 1녀를 두고 있다.

Advertisement

jyn2011@sportschosun.com