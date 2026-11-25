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[스포츠조선 정유나 기자] 배우 이도현과 임지연이 약 3년 7개월간 이어온 공개 열애에 마침표를 찍었다. 두 사람의 결별 소식이 전해진 가운데, 불과 열흘 전 공식 석상에서 한층 야윈 모습으로 등장했던 이도현의 근황까지 다시 주목받고 있다.

24일 이도현 임지연 각각 소속사 측은 결별 여부에 대해 "두 사람이 최근 결별한 것이 맞다. 서로를 응원하며 좋은 동료로 남기로 했다"고 밝혔다.

두 사람은 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺었다. 이후 2023년 4월 열애 사실을 공식 인정하고 연예계 대표 공개 커플로 사랑을 이어왔다. 특히 이도현이 공군 군악대에서 복무하는 동안에도 변함없는 만남을 이어온 것으로 알려졌으나, 결국 각자의 길을 걷게 됐다.

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결별 소식이 알려지면서 이도현의 최근 모습에도 관심이 쏠리고 있다. 그는 지난 14일 서울 고척스카이돔에서 열린 '2026 멜론뮤직어워드(MMA2026)' DAY1에 시상자로 참석했다.

당시 이도현은 올블랙 슈트 차림으로 무대에 올라 세련된 분위기를 자아냈다. 다만 이전보다 한층 갸름해진 얼굴과 도드라진 턱선, 눈에 띄게 빠진 볼살이 시선을 사로잡았다. 이를 본 팬들 사이에서는 "살이 많이 빠진 것 같다", "얼굴이 반쪽이 됐다", "무슨 일 있는 것 아니냐" 등 걱정 섞인 반응이 나오기도 했다.

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이후 불과 열흘 만에 임지연과의 결별 소식이 전해지자 당시 이도현의 야윈 모습도 온라인에서 재조명되고 있다. 일부 누리꾼들은 이별에 따른 마음고생이 있었던 것 아니냐는 추측을 내놓기도 했다.

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다만 양측 소속사는 구체적인 결별 시기와 이유에 대해서는 밝히지 않았다. 이도현의 외모 변화 역시 결별과 직접적인 관련이 있는지는 확인되지 않았다.

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jyn2011@sportschosun.com