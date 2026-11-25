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[스포츠조선 백지은 기자] 래퍼 양홍원과 모델 원현주가 결혼식 한 달만에 이혼했다.

원현주는 24일 자신의 계정에 "현재 원만하게 합의해 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝혔다.

양홍원과 원현주는 8년 교제 끝에 2023년 혼인신고를 마쳤고 이듬해 딸 루아 양을 품에 안았다. 두 사람은 10월 18일 결혼식을 올렸으나 닷새 만에 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오며 불륜 의혹이 불거졌다. 양홍원 측은 모텔에 간 건 사실이지만 부적절한 행위는 하지 않았다며 폭로자에 대한 법적 대응을 선언했다. 그러나 원현주와 양홍원은 서로의 계정을 언팔로우하고 관련 게시물을 모두 삭제하는 등 이상 기류를 보였다. 그리고 결국 파경을 맞게된 것.

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두 사람은 재산분할과 위자료, 자녀 양육권 등 현실적인 문제를 정리해야 한다. 양홍원은 매매가 5억원 선인 파주 집, 포르쉐 차량 등을 소유하고 있다. 또 두 사람이 6개월 여간 운영하며 약 54만명의 구독자를 확보한 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기' 정리 문제도 있다. 가장 큰 이슈는 역시 딸의 양육권이다. 이제 고작 두 살인 어린 아기인 만큼 친권과 양육권, 면접교섭 방식, 양육비 산정 및 지급 방식 등에 신중을 기해야 한다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com