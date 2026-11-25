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[스포츠조선 백지은 기자] 밴드 시나위 출신 김바다는 실형을 피할 수 있을까.

25일 춘천지법 속초지원 형사1단독 심리로 마약류 관리법 위반(대마) 혐의로 기소된 김바다에 대한 선고공판이 열린다.

김바다는 3월 강원도 속초 시내에서 대마를 소지, 흡입한 혐의로 체포됐다. 그는 2010년에도 지인을 통해 대마를 매수하고 이를 함께 흡입한 혐의로 징역 1년에 집행유예 2년을 선고받은 바 있다.

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김바다는 "순간의 잘못된 판단으로 대마를 흡연하는 죄를 저질렀다. 크게 뉘우치고 뼈저리게 반성하고 있다. 다시는 대마에 손 대지 않겠다고 피 토하는 심정으로 맹세했다. 자발적으로 약물 중독자 모임에 참석하며 마약의 위험성을 다시 깨닫고 약물 단절을 위해 노력 중이다. 가족간의 교류 단절로 외로움 자괴감 우울 증세로 병원 치료까지 받고 있다"며 눈물로 선처를 호소했다.

그러나 공소청은 징역 3년 및 압수품 몰수, 50만원 추징 등을 구형했다.

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김바다는 1996년 시나위 5대 보컬로 합류해 이름을 알렸으며, 밴드 나비효과 아트오브파티스 등으로 활동했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com