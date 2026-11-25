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[스포츠조선 조민정 기자] 가수 겸 배우 차은우의 소속사 판타지오가 169억원 규모의 자금 조달 계획을 철회했다. 거액의 세금 추징에 이어 콘텐츠 제작을 위한 유상증자까지 무산되면서 향후 사업 행보에 관심이 쏠린다.

25일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 판타지오는 지난 23일 169억3000만원 규모의 일반공모 유상증자 결정을 철회했다. 지난 7월 6일 이사회에서 유상증자를 결의한 지 140일 만이다.

당초 판타지오는 보통주 1000만주를 신규 발행해 확보한 자금을 앨범과 드라마, 뮤지컬, 공연 제작 등 콘텐츠 사업에 투입할 예정이었다. 사업별로 앨범 제작에 60억4400만원, 드라마 제작에 46억3900만원, 뮤지컬 제작에 37억9200만원, 공연 제작에 24억5500만원을 배정했다.

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판타지오가 사업 다각화의 일환으로 처음 뛰어드는 뮤지컬 사업에도 적지 않은 자금이 투입될 예정이었다. 내년 2월부터 4월까지 1000석 이상 규모의 대극장에서 총 56회 공연을 목표로 제작을 추진해 왔다.

그러나 금융감독원의 증권신고서 정정 요구가 이어지면서 자금 확보 일정에 제동이 걸렸다. 당초 지난 8월 11일로 예정됐던 납입일은 세 차례 연기된 끝에 오는 12월 10일로 미뤄졌다.

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설상가상으로 대표주관사인 SK증권마저 지난 18일 모집매출주선계약 해제를 통보하고 유상증자 철회를 요청했다. 결국 판타지오는 일반공모 청약을 약 2주 앞두고 자금 조달 계획을 접었다.

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판타지오 측은 이번 결정이 "기존 사업 및 신규 성장사업의 중단을 의미하는 것은 아니다"라고 선을 그었다. 향후 회사의 재무 상태와 영업현금흐름, 시장 상황 등을 고려해 필요한 자금의 규모와 확보 방안을 다시 검토하겠다는 입장이다.

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앞서 판타지오는 소속 연예인인 차은우의 탈세 의혹과 관련해서도 세무조사를 받은 바 있다. 차은우 모친이 설립한 법인과의 매니지먼트 계약 등에 대한 조사 결과 지난해 8월 약 82억원의 세금을 추징당했다.

차은우 역시 모친 명의의 법인을 활용한 소득세 탈루 의혹에 휩싸인 뒤 지난 4월 약 130억원의 세금을 납부했다. 국세청의 과세 처분에 불복해 지난 7월 조세심판을 청구한 상태다.

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조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com