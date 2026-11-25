사진 출처=이도현 인스타그램

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[스포츠조선 김소형 기자] "네가 너를 사랑한 것보다 더 너를 사랑했다(Loved you more than you loved yourself)."

배우 이도현이 과거 자신의 SNS에 올린 사진 속 문구가 임지연과의 결별 소식과 맞물려 재조명되고 있다.

두 사람의 공개 열애가 약 3년 만에 마침표를 찍은 가운데, 이도현이 남긴 영문 문장이 의미심장하다는 반응이 나온다.

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해당 게시물은 이도현이 지난달 초 이탈리아 밀라노에서 열린 프라다 행사에 참석한 뒤 공개한 사진이다. 사진에는 회색 바닥에 흰색 글씨로 적힌 'Loved you more than you loved yourself'라는 문구와 '@7soulsdeep'라는 계정명이 담겼다. 해당 문구는 뉴욕을 기반으로 활동하는 아티스트 7SoulsDeep이 남긴 것으로 보인다. 당시 이도현은 별다른 설명 없이 차분하고 일상적인 분위기의 현지 사진들을 공개했다. 지난달 초 이 게시물을 마지막으로 이도현 인스타에는 다른 게시물이 올라오지 않고 있다.

최근 시상식에 참석한 모습도 다시 주목받고 있다. 이도현은 지난 14일 시상식에서 한층 갸름해진 얼굴과 수척해진 듯한 모습으로 팬들의 걱정을 사기도 했다.

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한편 임지연과 이도현은 2022년 넷플릭스 시리즈 '더 글로리'를 통해 인연을 맺었으며, 이후 연인으로 발전해 2023년 4월 열애 사실을 인정했다. 이도현의 군 복무 기간에도 만남을 이어갔던 두 사람은 약 3년간 공개 연애를 이어왔지만, 지난 24일 양측 소속사가 결별을 공식 인정했다.

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김소형 기자 compact@sportschosun.com