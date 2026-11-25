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[스포츠조선 정유나 기자] 가수 딘딘이 MBC '라디오스타'에서 어머니의 '미운 우리 새끼' 하차와 관련해 그동안 밝히지 않았던 속사정을 처음으로 공개한다. 어머니보다 먼저 하차 소식을 들었다는 그는 당시의 심경과 어머니의 뜻밖의 반응을 전한다. 여기에 임영웅을 향한 어머니의 숨겨진 팬심부터 김구라 때문에 생일 콘서트 날짜를 바꾼 사연, 신곡 '연애대상' 최초 공개까지 다채로운 이야기를 풀어놓는다.

오늘(25일) 방송되는 MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 남유정, 황윤상, 변다희, 양인혜)는 진성, 최재림, 딘딘, 이무진이 출연하는 '내 장르에 태클을 걸지 마~♪' 특집으로 꾸며진다.

이날 딘딘은 어머니의 '미운 우리 새끼' 하차 비하인드를 처음으로 꺼낸다. 그는 당시 프로그램 관계자로부터 어머니의 하차 소식을 먼저 전달받았다고 밝힌다. 어머니가 방송 출연을 얼마나 행복해했는지 알고 있었기에 눈물이 날 것 같았다는 것. 이후 어머니와 식사하는 자리에서 조심스럽게 소식을 전했지만, 예상과 다른 반응에 깜짝 놀랐다고 밝혀 눈길을 끈다.

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딘딘은 어머니가 하차 이후 약 1년 동안 힘든 시간을 보냈다고 털어놓는다. 프로그램을 계속 놓지 못하며 시청률까지 챙겼다는 것. 하지만 최근 단독 게스트 섭외가 이어지며 새로운 활동을 시작했다고 밝혀 어머니의 달라진 근황에 관심이 모인다.

어머니의 숨겨진 임영웅 팬심도 폭로한다. 딘딘은 트로트 열풍이 한창이던 시절, 어머니가 갑자기 전화를 걸어 "엄마는 트로트 안 좋아해"라며 아들에 대한 애정을 강조했던 일을 회상한다. 그러나 어느 날 어머니의 집에 들렀다가 TV 앞에 앉아 임영웅의 무대를 열심히 보고 있는 모습을 발견했다는 것. 딘딘이 등장하자 황급히 TV를 끄며 팬심을 부정했던 어머니의 반응이 웃음을 안긴다.

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이후 어머니가 임영웅에게 직접 선물까지 받았던 비하인드를 전하며, 임영웅 앞에서 무장해제된 어머니의 귀여운 팬심을 낱낱이 폭로한다.

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김구라의 한마디 때문에 생일 콘서트 날짜를 바꾼 사연도 공개한다. 딘딘은 그동안 팬들에게 받은 사랑을 돌려주기 위해 생일인 11월 20일에 맞춰 콘서트를 열어왔다고 밝힌다. 하지만 생일이어서 관객들이 찾아오는 것 아니냐는 김구라의 과거 발언이 마음에 남았다는 것. 이에 올해는 자신의 음악과 공연만으로 정면 승부를 해보고 싶어 콘서트 날짜를 12월 12일로 변경했다고 전한다.

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딘딘은 콘서트 관객들을 위해 준비한 특별한 선물도 공개한다. 부득이하게 티켓 가격을 올린 게 마음에 남아 팬들에게 선물을 마련했다는 것. 지난해 콘서트에선 관객 한 명당 10만 원이 넘는 선물을 제공했다고 밝혀 MC들을 놀라게 한다.

이어 딘딘은 월드투어 경력을 지닌 실력파 세션들과 함께 3~4시간 동안 공연을 펼친다며 콘서트에 대한 자부심을 드러낸다. 특히 새로운 음악 활동에 대한 자신감을 내비치며 신곡 '연애대상'을 '라디오스타'에서 처음으로 공개한다. 직접 선보인 라이브에 MC들이 어떤 반응을 보였을지 궁금증을 높인다.

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스윙스와 함께했던 데뷔 초 흑역사도 셀프 폭로한다. 딘딘은 '쇼미더머니' 출연 이후 갑작스럽게 인기를 얻었던 시절을 떠올리며 스윙스, 매드클라운과 홍대 거리를 돌아다녔던 사연을 공개한다. 자신들을 알아보는 사람들의 반응에 신이 나 일부러 사람이 많은 곳을 찾아다니고 랩 구호까지 외쳤다는 것. 당시에는 마냥 행복했지만 지금 생각하면 부끄럽다며 과거를 돌아보는 딘딘의 솔직한 고백이 웃음을 안긴다.

어머니의 '미운 우리 새끼' 하차 비하인드부터 임영웅을 향한 팬심, 콘서트를 향한 진심과 신곡 '연애대상' 최초 공개까지 딘딘의 이야기는 오늘(25일) 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'에서 확인할 수 있다.

jyn2011@sportschosun.com