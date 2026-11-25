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[스포츠조선 백지은 기자] 그룹 에이티즈가 또 한번 일을 냈다.

에이티즈가 미국 빌보드 양대 차트를 동시 정복했다.

에이티즈는 미니 15집 '골든 아워 : 파트6'로 메인 앨범 차트인 '빌보드 200' 1위를 차지, 통산 4번째 1위를 달성했다. 에이티즈는 2022년 미니 8집 '더 월드 에피소드1 : 무브먼트'를 시작으로 무려 10개 앨범을 연속으로 톱10에 진입시켰다. 이는 2020년대 전세계 그룹을 통틀어 최다 톱10 진입 기록이다.

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이번 앨범은 미국 발매 첫 주 19만 5000 앨범 유닛을 기록했다. 이중 실물 및 디지털 앨범 판매량만 19만 1000장에 달한다. 이러한 현지 팬덤의 인기에 힘입어 에이티즈는 빌보드 '톱 앨범 세일즈' 차트에서도 정상을 꿰찼다.

또 실제 음원의 인기를 가늠하는 지표인 메인 싱글 차트 '핫100'에도 타이틀곡 '업'(90위)을 진입시켰다. '레몬 드롭'과 '인 유어 판타지'에 이어 통산 세 번째 '핫100' 진입에 성공하며 글로벌 파급력을 입증한 것이다.

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에이티즈는 "통산 네 번째 '빌보드 200' 1위를 차지한 데 이어 타이틀곡 '업'으로 '빌보드 핫 100'에도 진입하게 되어 진심으로 기쁘고 영광이다. 에이티즈만의 색깔을 담은 음악에 전 세계 많은 분들이 공감하고 사랑해 주신 덕분에 이룰 수 있었던 값진 성과라고 생각한다"라고 소감을 전했다.

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이어 "무엇보다 언제나 저희 곁에서 든든하게 응원해 주시는 에이티니(팬덤명)에게 가장 큰 감사를 전하고 싶다. 보내주신 사랑에 보답할 수 있도록 앞으로도 초심을 잃지 않고, 저희만의 음악과 무대를 보여드리기 위해 더욱 최선을 다하겠다. 다시 한번 진심으로 감사드린다"라고 덧붙였다.

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에이티즈는 내년 1월 22일부터 24일까지 인천에서 2027 월드 투어 '제로 투 올'의 포문을 연다.

백지은 기자 silk781220@sportschosun.com