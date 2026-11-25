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[스포츠조선 조민정 기자] 래퍼 양홍원과 모델 출신 원현주가 결혼식을 올린 지 37일 만에 파경을 맞은 가운데 양홍원의 과거 귀가 및 육아 관련 발언이 다시금 주목받고 있다. 두 사람 사이에 태어난 어린 딸의 양육권에도 관심이 쏠린다.

과거 양홍원은 자신의 개인 계정에 "지금 4일 연속 집 들어가고 루아 등원시키고 출근 중. 폼이 뒤질 생각을 안 한다. 더 높은 기준에다 나를 떨궈달라. 세상아 미안하지만 이 정도로는 부족해"라는 글을 게재한 바 있다.

나흘 연속 귀가해 딸의 등원까지 챙겼다는 사실을 자랑스럽게 공개한 양홍원. 당시에도 아내와 자녀가 있는 집에 들어가 육아에 참여하는 것이 자랑할 일이냐는 지적이 나왔다.

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두 사람은 결혼식을 앞두고 유튜브 채널 '양홍원의 육아일기'를 통해 남편의 잦은 부재와 연락 문제로 냉전을 겪었던 사실을 공개하기도 했다. 당시 양홍원은 "제가 집에 자주 안 들어오니까 현주가 브레이크를 한 번 건 거다"라며 갈등이 생긴 배경을 설명했다.

원현주 역시 "나는 루아랑 있으니까 괜찮은 척해야 되고 괜찮은 척만 계속 하다 보니까 화가 나는 거다"라며 육아 과정에서 겪었던 고충을 털어놨다.

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양홍원이 집을 비우는 시간이 길어지면서 딸이 할머니와 시간을 보내거나 어린이집에서 늦게 하원하는 일이 생겼다고. 원현주는 어린 딸이 아빠의 빈자리를 느끼는 듯한 모습에 속상함을 드러내기도 했다.

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당시에는 부부가 갈등을 극복하고 화해한 일화로 소개됐지만 실제 파경 소식까지 전해지면서 이들의 과거 발언이 다시 회자되고 있다.

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두 사람 사이에는 지난 2024년 11월 태어난 어린 딸 루아가 있다. 그간 육아 유튜브를 통해 딸을 키우는 일상을 공개하며 많은 사랑을 받았던 만큼 이혼 후 양육 문제에도 이목이 쏠리고 있다.

양홍원과 원현주는 지난 2017년부터 교제해 2023년 혼인신고를 마쳤다. 이후 딸을 출산하고 지난달 18일 뒤늦게 결혼식을 올렸다.

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그러나 결혼식 닷새 만에 양홍원이 다른 여성과 모텔에 동행했다는 폭로가 나오면서 불륜 의혹에 휩싸였다. 소속사 AP알케미는 모텔 동행 사실은 인정하면서도 객실 내 애정 행위는 없었다며 의혹을 부인했다. 양홍원과 동행 여성은 각각 폭로자를 상대로 법적 대응에도 나섰다.

이후 두 사람은 서로의 SNS 계정 팔로우를 끊고 결혼 관련 사진을 정리하는 등 파경설에 휩싸였다. 양홍원 역시 SNS에 가족을 잃은 듯한 심경을 담은 글을 남겨 주목받았다.

결국 원현주는 지난 24일 자신의 개인 계정을 통해 "현재 원만하게 합의하여 이혼 절차를 거의 종료했다"고 밝혔다.

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결혼식을 올린 지 한 달여 만에 각자의 길을 걷게 된 두 사람은 구체적인 이혼 사유와 향후 자녀 양육 계획에 대해서는 말을 아꼈다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com