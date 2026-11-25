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[스포츠조선 백지은 기자] 병역법 위반 혐의로 집행유예를 선고받은 그룹 위너 송민호가 재복무한다.

병무청은 최근 송민호의 재소집을 위한 행정 절차와 심사를 마무리하고 새로운 복무기관 지정을 완료했다. 병무청은 이달 중 송민호 측에 재소집을 통지할 예정이다. 송민호는 근무지를 무단 이탈했던 102일 만큼 추가 복무를 하게 된다. 근무지는 개인정보 이슈로 비공개 된다.

송민호는 2023년 3월부터 2024년 12월까지 서울 마포구 시설관리공단과 주민편익시설에서 사회복무요원으로 근무했으나, 정당한 사유 없이 102일간 무단 결근한 혐의로 기소됐다.

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서울 서부지법은 송민호에게 징역 1년에 집행유예 2년을 선고했다.

이후 송민호는 "병역의 의무를 다 하고 계신 청년 분들을 비롯해 저를 누구보다 아껴주신 팬 여러분께 실망을 안겨드려 너무 죄송하다. 하루하루 후회가 일었다. 책임감 없던 지난 선택들이 부끄럽고 아쉽다. 어리석었던 과오를 회피하지 않고 반성하겠다. 앞으로 남은 절차들과 의무를 성실히 수행하겠다"고 자필 사과문을 발표했다.

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백지은 기자 silk781220@sportschosun.com