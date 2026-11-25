25일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 배우 고(故) 이순재 빈소가 빈소가 마련됐다. 사진=사진공동취재단/2025.11.25/

26일 서울 송파구 서울아산병원 장례식장에 마련된 배우 고(故) 이순재의 빈소. 고(故) 이순재의 빈소에 전날 정부가 추서한 금관문화훈장(1등급)이 놓여있다. 사진공동취재단/2025.11.25/

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[스포츠조선 김영록 기자] "평생 신세 많이 졌습니다."

마지막까지 무대를 지켰던 진짜 배우. 팬들의 고마움을 잊지 않았던 우리 시대의 어른. 고(故) 이순재를 향한 그리움은 여전히 우리 곁을 맴돌고 있다.

이순재는 2025년 11월 25일 새벽, 향년 91세로 세상을 떠났다.

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1934년 함경북도 회령에서 태어난 이순재는 4세 때 조부모를 따라 서울로 내려왔다. 1956년 연극 '지평선 너머'를 통해 대배우의 연기 인생이 시작됐다. 이후 1965년 TBC 1기 전속 배우로 활동하며 본격적으로 대중 앞에 섰다.

이후 출연한 드라마가 100편이 넘는다. 필모그래피만으로도 전후 한국 대중문화 그 자체다다. '사랑이 뭐길래' '허준' '이산' '거침없이 하이킥' 등 시대를 대표하는 작품마다 그의 얼굴이 있었다. 한때 정치인 생활도 했지만, 그의 진짜 자리는 언제나 배우였다. 연극과 영화, 드라마를 가리지 않았다.

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나이가 들수록 연기를 향한 열정은 오히려 뜨거워졌다. 체력이 예전 같지 않고 시력이 실명 직전까지 나빠지는 상황에서도 무대를 지켰다.

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지난해 4월 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' 출연 당시 이순재는 연극 4작품을 잇따라 소화하느라 "체중이 10kg가 빠졌더라"고 돌아봤다. 90세 노구를 이끌고 연기 열정에 몸바친 대배우는 노력의 화신이기도 했다.

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MBC 추모 특집 다큐멘터리 '배우 이순재, 신세 많이 졌습니다'에서는 고인이 시력을 잃어가는 와중에도 이를 주변에 알리지 않은 채 연습에 매진했던 일화가 공개됐다.

KBS 2TV 드라마 '개소리' 촬영 당시 이미 두 눈 모두 실명 직전일 정도로 시력이 악화된 상태였다. 몸이 보내는 경고보다 작품을 완성해야 한다는 책임감을 우선했던 것.

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마지막까지 혼신의 힘을 쏟은 '개소리'는 이순재에게 특별한 선물이 됐다. 90세 나이에 생애 첫 연기대상이라는 영예를 안긴 것. 수많은 작품을 남기고도 정작 대상과는 인연이 없었던 그에게 찾아온 뒤늦은 기쁨이었다.

2024 KBS 연기대상에서 대상을 받은 이순재는 "오래 살다 보니 이런 날도 있네"라며 감격했다. 이어 "시청자 여러분들께 평생 동안 신세 지고 도움 많이 받았다. 감사하다"고 인사했다.

그의 수상 소감은 별세 이후 고인을 추억하는 이들을 통해 두고두고 회자됐다. 평생 대중에게 웃음과 감동을 선사했던 배우가 마지막으로 남긴 유언과도 같은 감사였다.

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생의 마지막까지도 머릿속엔 작품 밖에 없다. 소속사 대표가 "몸이 건강해지면 하고 싶은 건 없냐"고 묻자 그는 망설임 없이 "하고 싶은 건 작품밖에 없다"고 답했다. 한평생 배우로 살아온 이순재다운 말이다.

평생을 바쳐 연기했고, 마지막까지 배우이기를 포기하지 않았다. 떠난 지 1년, 그가 남긴 작품들은 여전히 우리 곁에 살아 있다. 그리고 이제 팬들이 '신세 많이 졌습니다'라며 그를 추억하고 있다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com