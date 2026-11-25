Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 이우주 기자] 배우 김정화 유은성 부부가 부부싸움을 고백했다.

24일 김정화의 유튜브 채널에서는 '뉴욕 한밤중, 호텔을 나간 김정화…첫 부부싸움 그날의 이야기'라는 제목의 영상이 게재됐다.

짧은 연애 기간 후 결혼한 김정화 유은성 부부에 제작진은 부부싸움에 대해 물었다. 기억나는 부부싸움에 대해 유은성은 "뉴욕에서 싸웠다. 이유는 모르겠다. 원래 부부 싸움이란 엄청 중대한 사안으로 싸우는 건 거의 없는 거 같다. 진짜 사소한 건 기억도 안 난다"며 "(김정화가) 호텔 나가겠다더라. 문을 막았는데도 밤에 나가더라. 경찰이 돌아 다니는데. 뉴욕에서 밤에 돌아다니는 건 있을 수 없는 일이다. 지금 생각하면 말도 안 되는 것"이라 떠올렸다.

Advertisement

유은성은 "정화 씨는 용감한 것도 있지만 너무 몰랐던 거 같다. 그러게 하면 안 되는 걸 모르고"라며 "결국 경찰이 저를 만났다. 여자 분이 혼자 걸어간다고 제보를 누가 했나 보다. 위험하다고 연락해서 경찰이 호텔에 확인 받았다"고 경찰까지 나섰던 부부싸움을 밝혔다.

제작진은 "지난번에 대판 싸웠을 때 미국 가는 비행기 아니었냐"고 물었고 김정화는 "미국가기 전이었다, 공연하다가 전화 안 받는다고. 무음으로 해놔서"라고 밝혔다.

Advertisement

그제서야 기억해낸 유은성은 "무음으로 해놓고 전화를 안 받으니까 제가 뭐라 했다. 근데 첫째가 무음으로 하면 난리가 난다"고 토로했고 김정화는 "걔네는 학원을 가야 하고 숙제를 해야 하니까. 저는 안 받는다"고 밝혔다. 이에 제작진은 "너무 아빠들이 모르는 얘기다. 나는 내 스케줄을 알아서 소화하는데"라고 김정화 편을 들었고 유은성은 "나도 체크해 줘야 될게 있는데 연락해야 되는데 안 되잖아"라고 토로했다.

Advertisement

wjlee@sportschosun.com