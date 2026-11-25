Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김소희 기자] 배우 신민아의 '샤갈'부터 남편 김우빈의 '줴줴이야'까지. 두 사람이 각기 다른 매력의 유쾌한 입담으로 웃음을 안겼다.

지난 24일 공개된 웹예능 TEO '살롱드립' 165회 영상 말미에는 배우 김우빈의 출연이 예고돼 기대를 모았다.

이날 공개된 예고 영상에서 김우빈은 예의를 갖춰야 한다며 그레이 슈트를 차려입고 등장해 눈길을 끌었다. 특히 김우빈은 특유의 낮고 매력적인 목소리로 "줴줴이야"라고 외쳐 웃음을 자아냈다.

Advertisement

'줴줴이야'는 최근 MZ세대를 중심으로 유행하고 있는 신조어다. 게임이 끝난 뒤 승패와 관계없이 건네는 인사말인 'GG(Good Game)'에서 파생된 표현으로, 특유의 발음과 억양을 살려 장난스럽게 외치는 것이 특징이다. 주로 게임에서 패배했을 때 사용하지만, 최근에는 무언가 뜻대로 풀리지 않거나 상황이 여의치 않을 때 이를 자조적으로 표현하는 말로도 쓰이고 있다. 김우빈은 이를 자신만의 낮은 목소리와 독특한 억양으로 소화하며 남다른 예능감을 드러냈다.

김우빈의 센스 있는 입담은 자리 배치에서도 이어졌다. 그는 "시청자분들께 좋은 모습을 보여드리고 싶은데 저도 오른쪽 얼굴이 잘 나오는 편"이라며 장도연에게 자리를 바꿔 달라고 요청해 웃음을 안겼다. 이에 장도연은 오른쪽 얼굴이 잘 나오는 자리를 사수했고, 결국 두 사람은 나란히 일렬로 앉아 토크를 이어갔다. 서로 한 치도 물러서지 않는 유쾌한 신경전이 예고 영상부터 웃음을 자아냈다.

Advertisement

무엇보다 시선을 끈 것은 두 사람의 뜻밖의 과거 인연이었다. 김우빈은 "그런데 누나 저 기억 안 나세요? 때는 바야흐로 17년 전"이라며 운을 뗐다. 이어 "친한 동생들이랑 술 한 잔 같이 하자고. 개그우먼이라고. 이야기를 안 하는 게 낫겠죠?"라고 말해 장도연을 단숨에 긴장하게 만들었다.

Advertisement

예상치 못한 폭로 예고에 장도연은 "제 방송 인생에 해가 되냐"며 당황한 기색을 감추지 못했다. 김우빈이 "너무 인상 깊어서"라며 당시 이야기를 계속 꺼내려 하자 장도연은 "혹시 얼굴이 빨개졌나요?"라고 되물으며 한층 더 당황한 모습을 보였다.

Advertisement

17년 전 두 사람 사이에 어떤 일이 있었던 것인지 궁금증이 커지는 가운데, 과연 김우빈이 기억하는 당시의 일화는 무엇일지 관심이 쏠린다. 평소 작품 속에서 보여준 진중하고 묵직한 이미지와 달리 예고 영상만으로도 유쾌한 매력을 발산한 김우빈이 장도연과 어떤 이야기를 풀어낼지도 기대를 모은다.

김우빈이 출연하는 TEO '살롱드립' 166회는 오는 12월 1일 오후 6시 공개된다.

Advertisement

한편 김우빈은 배우 신민아와 공개 열애 10년 만에 지난해 결혼했다. 신민아 또한 지난 6월 '차린건 쥐뿔도 없지만'에 출연해 신조어 '샤갈'을 외쳐 화제를 모은 바 있다.