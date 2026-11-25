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[스포츠조선 정유나 기자] 방송인 정준하가 가족에 대한 이야기로 솔직하고 유쾌한 입담을 뽐냈다.

정준하는 지난 24일 방송된 SBS '동상이몽 2 - 너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에 출연해 아내와 아들 로하에 대한 다양한 이야기를 전했다.

이날 정준하는 오프닝부터 남다른 언어 재능을 지닌 아들의 폭풍 성장 근황을 공개했다. 2013년생 아들이 언어 천재라고 밝힌 그는 "국제학교 다녀서 4개 국어를 한다. 영어, 일본어, 한국어는 원어민처럼 하고 중국어도 한다"고 말해 부러움을 샀다.

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본격적인 영상이 시작되자 정준하는 송진우의 모습을 지켜보며 절친다운 거침없는 입담으로 웃음을 안겼다. 이와 함께 자신의 결혼 생활과 다양한 경험담을 솔직하게 털어놓으며 재미를 더했다.

특히 정준하는 부부의 이벤트에 관한 이야기가 나오자 "예전엔 이벤트 많이 했다"며 "지금은 그런 거 너무 싫어한다. '이런 거 하지 마십시오'라고 한다"고 아내의 현실적인 반응을 전했다.

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그러나 정준하는 "가끔 그런 건 있다. 결혼기념일이나 아내와 비행기에서 처음 만난 날, 그럴 때 가끔 아내에게 전화 온다. '안방 어디에 있어요? 여기 있는 거예요? 어디 있는 거예요?'라고 물어본다"며 아내의 말투를 재현했다. 이어 정준하는 "준비를 안 했는데"라며 평소 이벤트를 만류하면서도 기념일에는 은근한 기대감을 드러내는 아내의 모습에 진땀을 흘렸던 사연을 공개해 웃음을 자아냈다.

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결혼 10주년을 맞아 일본에서 결혼식을 올리려 했던 일화도 공개했다. 그는 "10주년 되면 일본에서 결혼식을 하려고 마음먹었는데 '됐습니다. 돈 아끼십시오. 그 돈 절 주십시오'라고 했다"며 아내의 확고한 답변을 전했다.

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이 밖에도 송진우가 여장을 한 채 아내와 사진을 찍는 모습이 나오자 MC들은 정준하를 '여장 전문'이라고 표현했다. 이에 정준하는 자신이 송진우처럼 행동했다면 아내가 '제정신입니까? 뭐 하는 짓입니까?'라고 반응했을 것이라며 "우리 아내는 그런 거 싫어한다"고 말했다. 정준하는 아내 특유의 나긋나긋하면서도 단호한 말투를 실감나게 재현해 웃음을 더했다.

jyn2011@sportschosun.com