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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 신화 멤버 겸 배우 김동완이 오는 12월 1일부터 개인 SNS 활동을 중단하겠다고 선언했다. 그런데 월 1000원의 구독료를 받는 새로운 팬 소통 공간을 마련한 사실이 알려졌다.

김동완은 지난 21일 자신의 스레드 계정을 통해 유튜브를 제외한 모든 SNS 활동을 종료하겠다는 뜻을 밝혔다.

사칭 계정이 생기는 것을 방지하기 위해 기존 계정은 삭제하지 않고 인스타그램도 향후 소식을 전달하는 용도로 활용하겠다고 설명했다.

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김동완은 팬들에게 연말 인사를 건네며 "애쓰는 모습으로 살아가다 무너지면 또 올게요"라는 말을 남기기도 했다.

그러나 팬들과의 소통 자체를 중단하는 것은 아니었다. 공개형 SNS 대신 별도의 유료 멤버십 공간을 마련한 것.

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김동완이 새롭게 개설한 플랫폼의 이름은 '김사장의 작업실'이다. 공연 일정과 굿즈 관련 소식을 비롯해 팬들과 일상적인 이야기를 나눌 수 있는 게시판 등으로 구성됐다. 이용료는 월 1000원이다. 김동완은 가입 및 글쓰기 기능이 활성화되면 다시 안내하겠다며 "우리 앞으로는 작업실에서 만나요"라고 전했다.

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김동완은 올해 개인 SNS에 남긴 소신 발언으로 여러 차례 구설에 올랐던 터라 이번 결정에도 이목이 쏠린다.

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지난 2월에는 성매매 합법화 관련 발언으로 논란에 휩싸이자 스레드 계정을 폐쇄했다가 복구했다. 3월에는 여성 BJ 폭행 논란에 휘말린 방송인 MC딩동을 공개적으로 응원했다가 비판이 이어지자 해당 게시물을 삭제했다.

지난 8월에는 유튜버 박위의 KTX 휠체어 낙상 사고와 관련해 자신의 의견을 밝혔다가 또다시 구설에 오르기도 했다. 불특정 다수에게 자신의 생각을 공개했던 기존 방식에서 유료 회원 중심의 커뮤니티로 소통 창구를 옮긴다는 점에서 향후 행보에 관심이 쏠린다.

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한편 김동완은 1998년 그룹 신화로 데뷔해 올해 데뷔 28주년을 맞았다. 지난해 KBS2 주말드라마 '독수리 5형제를 부탁해!'에 출연했고 현재 유튜브 채널 '뎅오프'를 운영 중이다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com