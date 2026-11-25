사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 세계적인 팝스타 제니퍼 로페즈(57)가 과감한 무대 의상 때문에 아들에게 들었던 솔직한 질문을 공개했다. 화려한 보디슈트와 하이힐을 즐겨 착용하는 그의 무대 패션이 어린 아들의 눈에는 다소 낯설게 보였던 것이다.

미국 연예 매체 페이지식스에 따르면 제니퍼 로페즈는 최근 미국 토크쇼 '드루 배리모어 쇼(The Drew Barrymore Show)'에 출연해 약 10년 전 라스베이거스 공연 당시 겪었던 일화를 소개했다.

로페즈는 "라스베이거스에서 첫 공연을 열었던 날이었다. 당시 아이는 7살이었다"고 말했다.

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공연이 끝난 뒤 아들 맥스는 어머니에게 다가왔다. 로페즈는 아들이 공연에 대한 칭찬을 건넬 것으로 생각했지만, 돌아온 말은 예상과 달랐다.

맥스는 "엄마!"라고 부른 뒤 "엄마는 왜 무대에서 한 번도 바지를 입지 않느냐"고 물었다.

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로페즈는 당시 상황을 떠올리며 "공연이 정말 좋았다고 말할 줄 알았는데 그런 질문을 하더라"며 웃었다. 이어 "그 아이에게는 내 모습이 꽤 이상하게 느껴졌을 수도 있겠다고 생각했다"고 덧붙였다.

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아들의 질문에 대한 로페즈의 대답은 간단했다. 그는 "나는 쇼걸이야. 나는 춤추는 사람이자 쇼걸이야. 그게 내가 하는 일이거든"이라고 설명했다.

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그녀는 이후에도 자신의 무대 스타일을 바꾸지 않았다. 반짝이는 장식이 달린 보디슈트와 다리가 드러나는 의상 등 특유의 과감한 패션을 꾸준히 선보였으며, 무대뿐 아니라 일상에서도 비슷한 스타일을 소화해 왔다.

로페즈는 최근 라스베이거스 레지던시 공연 '업 올 나이트(Up All Night)'를 마무리했다. 공연의 화려한 무대와 의상 등을 담은 '더 JLo 쇼(The JLo Show)'도 공개를 앞두고 있다.

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장종호 기자 bellho@sportschosun.com