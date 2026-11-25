사진=강지영 SNS

Advertisement

Advertisement

[스포츠조선 김영록 기자] '신입사원' 이후 15년. 당시엔 최종 8위로 탈락했다. 강지영이 MBC로 금의환향했다.

강지영은 25일 MBC FM4U '굿모닝FM 강지영입니다'를 통해 MBC 라디오 DJ로서 첫발을 내딛었다.

이날 오프닝에서 강지영은 감회가 남다른 듯 15년 전 기억을 소환했다. 그는 "내가 MBC로 정식 출근하기까지 무려 15년이 걸렸다. 2011년 '신입사원'에서 최종 8위로 탈락했었다"고 털어놨다.

Advertisement

당시 MBC는 아나운서를 서바이벌 프로그램 '우리들의 일밤-신입사원'으로 공개채용했다. 당시 최종 합격자는 '나혼자산다'로 유명세를 탄 김대호 아나운서를 비롯해 오승훈, 김초롱 아나운서였다.

탈락자 라인업 역시 화려하다. 스타 MC로 자리매김한 장성규를 비롯해 강지영, 김지원 전 KBS 아나운서, 정인영 전 스포츠 아나운서, 이호근 스포츠캐스터 등 쟁쟁한 진행자들이 '신입사원' 출신이다.

Advertisement

강지영은 "신입사원 떨어지고 J사(JTBC)로 갔다. 14년간 열심히 구르고 깎이고 다듬어져 오늘 MBC로 돌아왔다"고 덧붙였다.

Advertisement

탈락의 아픔은 끝이 아니라 새로운 시작이었다. 강지영-장성규-송민교는 이후 JTBC 1기 아나운서로 새로운 인생을 시작했다.

Advertisement

특히 강지영은 '정치부회의'에서 안경 여신이란 찬사를 받으며 스타덤에 올랐고, 이후 '뉴스룸' 주말 앵커를 꿰차며 아나운서로서의 입지를 확고히 했다. 지난해 프리랜서를 선언했고, 이후 넷플릭스 '데블스플랜2'에 출연하는가 하면 광복 80주년 국민주권대축제 행사를 진행하는 등 스타 진행자로 활약중이다.

돌고 돌아 친정 같은 MBC 부스에 앉은 강지영은 "원석이 다이아몬드로 돌아왔다고 하면 좀 뻔뻔하지만 첫날이니까 너그럽게 봐달라"고 너스레를 떨었다.

Advertisement

긴장감 가득한 첫 출근길 비화도 공개했다. 강지영은 "첫 방송은 어쩔 수 없이 긴장되는 것 같다. 잠이 안 와서 밤을 꼴딱 새우고 왔다"면서 "새벽 3시에 일어나서 우동 한 그릇 먹고 정신 차리고 왔다. 조금만 이해해 주시면 금방 긴장을 풀어보겠다"고 솔직한 속내를 밝혔다.

15년의 치열한 시간을 거쳐 돌아온 강지영은 이제 매일 아침 자신의 이름을 걸고 하루를 연다.

김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com