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[스포츠조선 정유나 기자] 김종민, 신동이 '대탈출 : 도시괴담'을 향한 기대감을 높이고 있다.

오는 12월 2일(수) 오후 6시 첫 공개될 티빙 오리지널 '대탈출 : 도시괴담'으로 오랜만에 '대탈출' 시리즈에 출연하는 김종민, 신동이 소감부터 촬영 비하인드까지 모두 밝힌 것.

먼저 많은 팬들의 환영 속에 컴백한 만큼 김종민은 "정말 응원해 주시고 기다려주신 분들이 생각보다 너무 많아서 진심으로 감사했다. 동생들과 잘 어우러져서 탈출해 보겠다"고 마음을 전했다.

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신동 역시 "5년 만에 '대탈출' 시리즈로 다시 인사드린다. 촬영장에 들어서자마자 다리부터 떨리는 걸 보고 제대로 돌아왔구나 싶었다. 종민이 형이랑 같이 돌아와서 더 든든했다. 기다려주신 분들께 정말 감사드린다"고 인사했다. 이어 "호동이 형이 '어디서든 단서는 반드시 존재한다'는 말을 남겨 줬다. 그 말 믿고 이번에도 끝까지 찾아서 꼭 탈출하겠다"는 각오를 다졌다.

'대탈출 : 도시괴담' 탈출러들의 호흡도 궁금해지는 터. 김종민은 "기대 이상으로 잘 맞는다고 생각했다. 저도 오랫동안 방송 생활을 해왔지만 이렇게 호흡이 맞기가 쉽지 않다. 동생들의 배려 덕분인 것 같다"고 애정을 표현했다. 신동도 "호흡이 생각보다 훨씬 빨리 맞춰졌다"며 "각자 성격도 역할도 다 달라서 방마다 누가 활약할지 모르는 게 이번 팀의 재미"라고 이야기 해 흥미를 끈다.

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또한 이번 시즌 맏형이 된 김종민은 "저보다 뛰어난 동생들이라 이끈다기보다 함께 어깨동무하는 기분이라 오히려 동생들에게 고마웠다"고 말했다. '김발견', '간헐적 천재'의 활약에 대해서는 "이번에는 진짜 간헐적이라 찾기 쉽지 않지만 오랜만에 온 만큼 열심히 했다"고 유쾌한 입담을 뽐냈다.

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'대탈출 : 도시괴담'의 미션 난이도와 브레인 신동의 활약에도 관심이 쏠리는 상황. 신동은 "솔직히 첫 탈출 때는 녹이 좀 슬어있었다"며 "예전 같으면 바로 보였을 단서가 한 박자 늦게 보이더라. 제작진도 그동안 칼을 갈았는지 한 번 더 꼬아서 생각해야 풀리는 문제가 많아서 난이도는 확실히 올라갔다"고 말해 호기심을 자극하고 있다.

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더불어 '신대장' 신동과 '유대장' 유병재와의 만남이 주목받고 있는 가운데 "대장이 둘이라 부딪힐까 했는데 막상 해 보니 병재는 이야기 흐름을 크게 읽고, 저는 단서를 하나씩 쪼개서 답을 좁혀 가는 스타일이라 역할이 딱 나뉘었다"고 해 두 사람의 시너지를 고대케 하고 있다.

한편 출연진 고경표의 음주운전 논란으로 티빙 '대탈출: 도시괴담'에도 비상이 걸렸다. 제작진은 이미 촬영을 마친 상황에서 고경표의 출연 분량을 최대한 조정하는 방향으로 재편집을 진행할 예정이다.

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jyn2011@sportschosun.com