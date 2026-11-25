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[스포츠조선 조민정 기자] 그룹 빅뱅 지드래곤이 배달 애플리케이션 VIP라는 사실과 함께 뜻밖의 닉네임을 공개해 웃음을 안겼다.

24일 유튜브 채널 '집대성'에는 빅뱅 멤버 지드래곤, 태양, 대성이 한자리에 모여 이야기를 나누는 모습이 담겼다.

공개된 영상 속 지드래곤은 빅뱅 로고가 새겨진 모자에 검은색 뿔테 안경, 편안한 회색 티셔츠 차림으로 등장했다.

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이날 멤버들과 음식에 관한 이야기를 나누던 지드래곤은 자신의 휴대전화를 꺼내 배달 애플리케이션을 확인했다. 평소 이용하는 배달앱에 즐겨찾기로 등록해 둔 음식점만 무려 478개에 달하는 것으로 알려져 놀라움을 안겼다.

더 의외였던 것은 지드래곤이 사용하는 배달앱 닉네임. 세계적인 인지도를 자랑하는 스타임에도 별다른 가명 없이 자신의 본명인 '권지용'을 그대로 사용하고 있었던 것.

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태양은 본명을 그대로 사용한다는 사실에 놀라움을 드러냈고 지드래곤은 휴대전화를 바라보며 웃음을 터뜨렸다. 배달앱을 자주 이용하면서도 정작 닉네임을 변경하는 방법은 모르고 있었다고. 제작진 역시 '이름 바꾸는 법 모르는 배달 어플 VIP'라는 자막을 덧붙여 웃음을 더했다.

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한편 지드래곤은 지난 2006년 그룹 빅뱅으로 데뷔해 올해 데뷔 20주년을 맞았다.

조민정 기자 mj.cho@sportschosun.com