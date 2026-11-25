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[스포츠조선 김소희 기자] 배우 고경표가 음주운전으로 물의를 빚은 가운데, 과거 그를 태웠던 대리운전 기사의 목격담이 뒤늦게 화제를 모으고 있다.

25일 한 네티즌 A씨는 자신의 SNS를 통해 과거 대리운전 기사로 일하던 시절 고경표를 만났던 일화를 공개했다.

A씨는 "한참 대리하던 시절 경표 형을 만났었다"며 당시를 회상했다. 이어 "대리비도 한 오만원 나왔을 텐데 팁도 오만원 주심"이라고 덧붙였다. 그러면서 '음주운전 하지 마 제발'이라는 문구를 함께 태그해 눈길을 끌었다.

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함께 공개된 사진에는 A씨와 고경표가 나란히 얼굴을 맞대고 찍은 셀카와 당시 팁으로 받았다는 5만 원권 지폐가 담겼다. 과거 대리운전 기사를 이용했던 고경표의 모습이 공개되면서 최근 불거진 음주운전 사고와 맞물려 더욱 주목받고 있다.

이를 접한 네티즌들의 반응은 엇갈렸다. 일부는 "안 불렀던 게 아닌데 그날은 대체 왜 그랬냐", "안타깝다" 등의 반응을 보이며 아쉬움을 드러냈다. 반면 또 다른 네티즌들은 "과거에 대리를 불렀든 이번이 처음이 아니든 음주는 위험한 범죄다"라며 음주운전 자체에 대한 비판의 목소리를 높였다.

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앞서 고경표는 지난 14일 오전 3시 30분께 서울 마포구 동교동 일대에서 술을 마신 상태로 자신의 승용차를 운전하다 주행 중이던 청소차와 충돌하는 사고를 냈다.

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사고 당시 고경표의 혈중알코올농도는 면허취소 기준인 0.08%를 크게 웃도는 0.150% 수준이었던 것으로 전해졌다. 차량에는 동승자가 없었으며, 이 사고로 청소차에 탑승했던 환경미화원 1명이 경상을 입은 것으로 알려졌다.

사진=연합뉴스

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이후 고경표는 지난 23일 오후 6시 53분쯤 서울 마포경찰서에 도로교통법상 음주운전 혐의 피의자 신분으로 출석해 조사를 받았다. 약 1시간 40분 동안 경찰 조사를 받은 그는 오후 8시 35분쯤 귀가했다.

이날 검은색 정장 차림으로 취재진 앞에 모습을 드러낸 고경표는 굳은 표정으로 연신 고개를 숙이며 사과했다. 그는 "그동안 여러분께 많은 사랑을 받았는데 정말 무책임한 모습이었다"며 "죄송하다는 말밖에 할 수 있는 게 없다"고 고개를 숙였다.

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사고 당시 음주량을 묻는 질문에는 "많이 마신 걸로 기억한다"고 답했다. 이어 소명할 내용이 있느냐는 물음에는 "따로 소명할 것이 없다. 내가 저지른 잘못에 대해 말씀드릴 생각"이라며 자신의 잘못을 인정하고 책임을 지겠다는 뜻을 밝혔다.

특히 대리운전 기사를 부르지 않은 이유를 묻는 질문에는 "조사 때 말씀드리겠다"고 답하며 구체적인 언급을 피했다.

김소희 기자 yaqqol@sportschosun.com