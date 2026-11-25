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[스포츠조선 박아람 기자] 드럼 연주자이자 음악 프로듀서로 활동 중인 리노가 과거 심각한 우울증과 공황장애를 겪으며 생사의 갈림길에 섰던 순간을 고백했다.

지난 23일 유튜브 채널 '이성미의못간다'에서 리노는 과거 정신적으로 극심한 어려움을 겪었던 당시를 떠올리며 힘겨웠던 시간을 털어놨다.

리노는 공황장애가 시작됐다는 사실조차 알아차리지 못한 채 오랜 시간 고통에 시달렸다고 밝혔다. 이후 병원을 찾아 진료를 받은 결과 심각한 우울증과 공황장애 진단을 받았다. 약물 치료를 시작했지만 증상이 좀처럼 나아지지 않았고, 결국 병원에서 한 달가량 입원 치료를 받게 됐다.

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그는 당시 상황에 대해 "결국은 병원에 입원했는데 손다리가 묶이고 재갈을 물려서 저를 한 달 동안 가둘 정도 였다"며 당시 자신을 보살피던 교회 청년들에게도 심한 말과 행동을 하며 상처를 줬다고 전했다.

퇴원한 뒤에도 정신적인 고통은 쉽게 사라지지 않았다. 그러던 중 리노는 자택에서 극단적인 위기를 맞았고, 의식을 잃으면서 심장까지 멈추는 상황에 이르렀다.

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당시를 떠올린 그는 "어느 날은 제가 문을 다 테이프로 문고리까지 다 감고 공황장애의 몇 달 치 약을 한 번에 먹고 심장이 멈췄다. 병원에서 보름 만에 깨어났다"고 밝혔다.

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다행히 지나가던 행인이 이상한 낌새를 알아채고 현장을 확인하면서 구조로 이어졌다. 문밖으로 나와 있던 리노의 손을 발견한 행인이 경찰에 신고했고, 그는 곧바로 병원으로 옮겨졌다.

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병원에 도착했을 당시에는 생존 가능성을 장담하기 어려울 만큼 위중한 상태였다고 한다. 의료진은 이천에서 올라오던 어머니에게도 마음의 준비를 해야 한다는 취지로 연락할 정도였다.

리노는 당시 의료진이 심폐 기능을 되살리기 위해 여러 차례 노력했지만 상태가 불안정했다고 설명했다. 이에 대해 그는 "이미 죽었다고 판정이 될 정도로 모든 기관이 다 열려서. 심장제세동기 했는데도 돌아왔다 안 돌아왔다 했다더라. 의식이 없는 상태에서 간신히 돌아왔다"고 말했다.

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약 보름 동안 의식을 회복하지 못했던 그는 오랜 치료 끝에 기적적으로 눈을 떴다. 하지만 깨어난 직후부터 곧바로 삶을 긍정적으로 받아들인 것은 아니었다. 오히려 자신을 살린 상황에 대한 원망과 혼란이 컸으며, 병원에서 퇴원하기 위해 의료진에게 협조적인 모습을 보이고 괜찮은 척하기도 했다고 고백했다. 이후 그는 종교의 힘으로 힘든 시기를 이겨냈다고 밝혔다.

tokkig@sportschosun.com