이미지 출처=이민정 유튜브 '이민정 MJ'

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[스포츠조선 김소형 기자]배우 이민정이 그룹 엑스러브(XLOV) 멤버 루이와 특별한 남매 케미를 선보였다. 루이는 이민정의 '1호 남동생'이라는 별칭을 얻으며 첫 만남부터 화제를 모았다.

지난 24일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '제일 예쁜 여자와 제일 예쁜 남자'라는 제목의 영상이 공개됐다. 이날 이민정은 "저는 오빠가 있고 아는 언니들이 많은데 아는 남동생이 없다"며 새로운 동생 만들기에 나섰다. 여동생이 나올 수도 있다며 '아는 동생'이라고 코너 이름을 정한 이민정은 "앞으로 내 동생이 될 루이 씨 나와 달라"고 소개해 웃음을 자아냈다.

루이는 이민정을 만나자마자 "너무 예쁘셔서 부담된다"며 일찍 일어나 붓기까지 빼고 왔다고 털어놨다. 두 사람은 서로의 외모를 칭찬하며 빠르게 가까워졌고, 루이는 이민정을 '한국 누나'라고 부르기로 했다. 이민정도 카메라를 향해 "루이가 내 동생"이라고 선언했고, 루이는 "여러분, 나 한국에서 누나가 생겼다"며 기뻐했다.

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이후 두 사람은 네일숍에서 서로에게 어울리는 디자인을 고르고 렌즈 매장과 올리브영을 차례로 방문했다. 쇼핑을 마친 루이는 "누나랑 해서 좋아"라며 만족감을 드러냈고, 두 사람은 연락처까지 교환하며 친분을 쌓았다.

두 사람의 다정한 네 컷 사진도 눈길을 끌었다. 귀여운 캐릭터 머리띠를 쓰고 꽃받침 포즈와 윙크를 선보이는 등 장난기 가득한 모습에 네티즌들은 "두 사람 모두 너무 예쁘다", "자매라고 해도 믿겠다" 등의 반응을 보였다.

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루이가 속한 엑스러브는 젠더리스 콘셉트를 내세운 4인조 보이그룹으로, 성별의 경계를 허무는 스타일링과 중성적인 비주얼로 주목받고 있다. 지난 14일 방송된 MBC '전지적 참견 시점' 424회에 출연해 무대 밖 일상과 독특한 활동 방식을 공개해 화제를 모으기도 했다.

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한편 이민정은 2013년 배우 이병헌과 결혼해 1남 1녀를 두고 있으며, 개인 유튜브 채널을 통해 일상과 다양한 콘텐츠를 공개하고 있다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com