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[스포츠조선 이우주 기자] 방송인 최희가 안면마비가 왔던 오른쪽 얼굴을 당당하게 공개했다.

최희는 24일 "근데 진짜 이번 리프팅 효과 너무 놀라운데..? 저 원래 리프팅 광고 안 받는데 이건 내돈내산해서 너무 만족했는데 광고 들어와서 냉큼 받음"이라며 리프팅 시술을 받았다고 밝혀삳.

특히 최희가 만족했던 부분은 안면마비까지 왔던 오른쪽 얼굴. 최희는 "아시는 분들은 아시겠지만 저 오른쪽 얼굴 절대 안 쓴다. 안면마비 왔던 오른쪽 얼굴 노화 심해질 거라 했는데 진짜 오른쪽만 더 심해서. 근데 오른쪽 얼굴을 셀카로 찍네..라인 정리가 대박"이라며 숨겨왔던 오른쪽 얼굴을 당당히 공개했다.

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최희는 지난 2022년 바쁜 일정과 스트레스가 겹치며 극심한 어지럼증과 구토 증상을 겪었다. 응급실을 네 차례나 간 끝에 대상포진 진단을 받았다는 최희는 이후 바이러스가 안면 신경을 공격하며 얼굴 반쪽이 마비됐다고 밝혔다. 이후 최희는 둘째 모유 수유까지 중단하고 치료, 재활에 전념해왔다.

한편, 최희는 2020년 사업가와 결혼, 슬하 딸 하나 아들 하나를 두고 있다.

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wjlee@sportschosun.com